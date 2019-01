22.01.2019 - 08:45 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Viele Mac-Nutzer schwören auf das Trackpad. Es ist deutlich vielseitiger als die Magic Mouse und bietet nebenbei einige interessante Funktionen, die ansonsten nur via Shortcuts zu lösen wären. Doch nicht alle Features werden gleichermaßen intuitiv genutzt und benötigen daher vielleicht nur eine kleine Anpassungen. Wir möchten Ihnen daher verschiedene Einstellungen zeigen, die Sie vermutlich noch nicht kannten.

Magic Trackpad: Grundeinstellungen und mehr

DIe Scrollrichtung, das Zoomen oder auch das Klickverhalten des Magic Trackpads können Sie mit wenigen Handgriffen anpassen, deaktivieren oder für andere Gesten festlegen. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen „Systemeinstellungen“ aus. Klicken Sie nun auf „Trackpad“. Hier können Sie über die drei Reiter „Zeigen und Klicken“, „Scrollen und Zoomen“ und „Weitere Gesten“ diverse Einstellungen vornehmen und beispielsweise die Zeigergeschwindigkeit, das haptische Feedback für einen kräftigen Klick oder die Gesten für einige der Funktionen anpassen. Dennoch fehlen hier mehrere Optionen.

Apples versteckte Einstellungen für das Trackpad: Scrolltempo & Nachlauf

Nicht alle Einstellungen legt Apple direkt offen und versteckt diese daher an anderer Stelle als „Systemeinstellungen > Trackpad“. Apple hat diese zwar auch in den Systemeinstellungen untergebracht, aber an einer weniger intuitiven Stelle. Wenn Sie sich in den Systemeinstellungen befinden, dann klicken Sie auf „Bedienungshilfen“ und wählen dann in der Seitenleiste „Maus & Trackpad“ aus. Danach klicken Sie auf den Button „Trackpad-Optionen“. Hier können Sie das Scrolltempo an Ihre individuellen Vorstellungen anpassen und auch festlegen, ob die Website oder das Dokument beim Scrollen etwas nachlaufen soll.

