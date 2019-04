Sie kennen das vermutlich. Sie haben einen Text geschrieben und waren dann doch unzufrieden, sodass Sie ihn gelöscht haben, nur um wieder festzustellen, dass er doch nicht so schlecht war. In diesem Fall können Sie am Mac per Befehlstaste (cmd) + (z) die letzten Aktionen rückgängig machen. Am iPhone und iPad gibt es eine solche Tastenkombinationen natürlich nicht. Vielmehr setzt man hier auf eine andere Methode.