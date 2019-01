28.01.2019 - 13:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Über das Dock haben Sie stetigen Zugriff auf die wichtigsten beziehungsweise aktiven Apps. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine kleine Auswahl. Mehr finden Sie im Finder über den Unterordner Programme in der Seitenleiste. Dort erhalten Sie auch Zugriff auf angeschlossene Festplatten, Ihren Cloud-Speicher und weitere Netzwerkspeicher. Die Seitenleiste erleichtert Ihnen dabei die Navigation. Noch einfacher wird es durch individuelle Anpassungen.

Sollte die Seitenleiste nicht im Finder angezeigt werden, dann öffnen Sie ein Finder-Fenster und klicken Sie in der Menüleiste auf „Darstellung“. Aktivieren Sie gegebenenfalls „Seitenleiste einblenden“.

Wird die Seitenleiste angezeigt, dann teilt sich diese in mehrere Bereiche: Favoriten, iCloud, Orte und Tags. Unter jeder Kategorie werden unterschiedliche Inhalte angezeigt. Wenn Sie über die Überschriften fahren, können Sie die Einzelansichten ausblenden. Alternativ dazu können Sie auch die angezeigten Elemente anpassen. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Finder“ und wählen Sie „Einstellungen“ aus. Im Reiter „Seitenleiste“ werden Ihnen sämtliche systemseitigen Möglichkeiten angezeigt. Ein Haken aktiviert die jeweilige Anzeige in der Seitenleiste.

(Bild: Screenshot)

Favoriten und Apps hinzufügen

In der Seitenleiste können Sie innerhalb eines Bereichs die Reihenfolge der Elemente festlegen. Halten Sie dazu die Maustaste auf das Element gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Auf gleiche Weise können Sie auch Ordner und Apps zu Ihren Favoriten hinzufügen. Ziehen Sie dazu den Ordner oder die App aus der Übersicht rechts in die Seitenleiste unter „Favoriten“, um zukünftig schnellen Zugriff zu erhalten. Möchten Sie das Element wieder entfernen, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Aus der Seitenleiste entfernen“ aus.

(Bild: Screenshot)

