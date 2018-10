25.10.2018 - 11:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Es kann mehrere Gründe geben, dass Ihr Mac schnell warm wird und viel Energie verbraucht. Neben leistungshungrigen Anwendungen kann auch Malware für diesem Umstand sorgen. Oftmals sind die Geräte von einer Schadsoftware namens „mshelper“ betroffen. Wir haben uns das Problem einmal genauer angeschaut und möchten Ihnen zeigen, wie Sie die Software ausfindig machen und ein für alle Mal von Ihrem Mac entfernen.

„mshelper“ ist keine wirkliche Bedrohung für Sie, aber die Software kann Ihr System teils drastisch verlangsamen und kostet gleichzeitig auch Akkulaufzeit durch die erhöhte Prozessornutzung. Dies kann bei MacBook-Modellen auch zu einer deutlich schnelleren Abnutzung der Batterie führen. Daher sollten Sie die Malware von Ihrem Mac entfernen.

So überprüfen Sie, ob Ihr Mac von „mshelper“ betroffen ist

Öffnen Sie dazu im Finder den Programme-Ordner und klicken dann auf „Dienstprogramme“. Starten Sie die Anwendung „Aktivitätsanzeige“. Alternativ dazu können Sie auch die Befehlstaste (cmd) + Leertaste kurz drücken und die Applikation über die Spotlight-Suche finden.

In der Aktivitätsanzeige wählen Sie nun den Reiter „CPU“ aus und klicken dann auf „Prozessname“, um alle aktiven Prozesse nach Namen zu ordnen. Scrollen Sie nun nach unten, bis Sie „mshelper“ in der Liste sehen. Befindet sich die Software nicht an der entsprechenden alphabetischen Stelle, dann sind Sie nicht von dem Problem betroffen.

Übrigens: Wenn Sie den Prozess hier beenden, wird er sich nach kurzer Zeit wieder selbstständig öffnen. Um dies zu verhindern, sollten Sie die Software löschen.

So löschen Sie „mshelper“ von Ihrem Mac

„mshelper“ kann relativ schnell entfernt werden. Dazu müssen Sie nur zwei Dateien von Ihrem Mac löschen. Öffnen Sie dazu den Finder und wählen in der Seitenleiste „Macintosh HD“ aus. Klicken Sie nun auf „Library“ und dann auf „LaunchDaemons“. Rechtsklicken Sie nun auf „com.pplauncher.plist“ und legen Sie die Datei in den Papierkorb.

Die zweite Datei finden Sie ebenfalls auf „Macintosh HD“ im Ordner „Library“. Öffnen Sie hier jedoch den Unterordner „Application Support“ und löschen Sie dann den Ordner „pplauncher“. Nachdem Sie die Datei und den Ordner entfernt haben, können Sie den Prozess auch in der Aktivitätsanzeigen beenden. Danach leeren Sie den Papierkorb.

