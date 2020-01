Safari: So drucken Sie eine Webseite ohne Werbung am Mac aus

Der Ansatz Webseiten ohne Werbung und teils sogar ohne Navigationsmenüs auszudrucken, basiert auf einer genialen Funktion von Safari, die bereits seit mehreren Software-Generation enthalten ist: dem Lesemodus. Dieser teils unbekannte oder zu Unrecht vernachlässigte Modus entfernt die meisten Elemente und macht damit Artikel leichter lesbar.

Um nun eine Webseite ohne Werbung zu drucken, öffnen Sie, falls Sie das noch nicht getan haben, Safari auf Ihrem Mac. Rufen Sie nun eine beliebige Internetseite auf, die Sie in der einfachen Leseansicht ausdrucken möchten. (Auch dieser Artikel eignet sich zum Ausprobieren.)

Klicken Sie nun in der Adressleiste auf den Button für den Lesemodus. Dieser wird durch ein Symbol mit vier Linien angedeutet. Alternativ dazu können Sie auch in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellung“ klicken und dort die Option „Reader einblenden“ auswählen oder drücken Sie Shift + Befehlstaste (cmd) + (r) auf Ihrer Tastatur. Der Artikel wird daraufhin analysiert und in die vereinfachte Leseansicht gebracht.

Drücken Sie nun die Befehlstaste (cmd) + (p) oder klicken Sie in der Menüleiste auf „Ablage“ und wählen dann “Drucken“ aus. In der Druckansicht können Sie nun noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Damit Sie später nachvollziehen können, woher der Artikel stammt, empfehlen wir Ihnen die Option „Kopf- und Fußzeilen drucken“ zu aktivieren. Sobald Sie alles nach Ihren Vorstellungen konfiguriert haben, klicken Sie auf „Drucken“. Fertig.



