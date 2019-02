Gefälschte AirPods gibt es auch (Bild: Stefan Molz)

Produktpiraterie: So erkennt man gefälschte Apple-Produkte und meldet diese. Es ist nicht immer ganz einfach, Fälschungen auszumachen, wenn Sie möglichst nah am Original sind. Anders ist das in Urlaubsgegenden, in denen Souvenirshops mittlerweile mit Bluetooth-Lautsprechern à la HousePod oder kabellosen Kopfhörern des Typs AirStream hausieren. Wir wollen Ihnen verraten, wie Sie gefälschte Apple-Produkte erkennen, und aber auch beim Konzern aus Cupertino melden können, damit dieser gegen die Produktpiraten vorgehen kann. Denn es sind gerade solche gefälschten Produkte, die tatsächlich „als“ Apple-Produkt online wie offline verkauft werden, und aber nur schwer auszumachen sind.

Im folgenden widmen wir uns natürlich nicht den Souvenirs, sondern den deutlich subtileren Fälschungen, bei denen Sie auch auf den ersten Blick so recht erkennen können, ob es sich um ein Original handelt. Gerade durch den Internethandel kommen viele Fakes in Umlauf. Manche von diesen landen dann medienwirksam in der Öffentlichkeit, weil zum Beispiel ein angebliches Apple-Netzteil explodiert sein soll. Dass der Käufer womöglich gar kein echtes Produkt des Herstellers aus Cupertino gekauft hat, war diesem nicht klar.

Apple-Fakes erkennen

Vor allem bei Netzteilen und Kabeln gibt es viele gefälschte Produkte. So erkennen Sie die echten.

Siegel auf dem Netzteil fehlen bei gefälschten Produkten oft (Bild: Alexander Trust)

Apples Netzteile sind allesamt strahlend weiß. Sollten Sie ein cremefarbenes oder dunkles Netzteil vor sich haben, das vorgibt von Apple zu sein, handelt es sich um einen Fake.

Auf Ladegeräten von Apple ist ein Kreis mit den zwei Buchstaben UL angebracht (vgl. Foto). Ist dieses nicht auf dem Netzteil, ist es nachgemacht. Aber auch diese Markenzeichen und Prüfsiegel werden von manchen Firmen nachgemacht.

Achten Sie auf die Schreibweise mancher Wörter, wie zum Beispiel „Designed by Apple in California“. Gerade bei „California“ schleicht sich oft ein Tippfehler bei den Fälschern ein.

Darüber hinaus steht auf den Netzteilen und Kabeln auch „Assembled in China“, „Assembled in Vietnam“ oder „Indústria Brasileira“, je nachdem wo das Kabel oder Netzteil produziert wurde. Auch bei diesen Schriftzügen sollten Sie auf Tippfehler achten. Auf Apples Adaptern ist der Schriftzug in grauer Schrift zu lesen, manchmal auch zu überlesen.

Schriftzüge auf Adaptern haben oft Tippfehler oder fehlen komplett (Bild: Alexander Trust)

Wenn Sie ein Netzteil separat dazu kaufen, achten Sie auf die Verpackung. Apples Verpackungen sind „immer“ versiegelt. Der Hersteller bietet keine Netzteile lose oder gar in größeren Stückzahlen zum Kauf an. Falls Ihr Netzteil ohne versiegelte Verpackung geliefert wird, handelt es sich vermutlich um einen Fake oder keine Neuware mehr.

Lesen Sie sich beim Online-Shopping die Bewertungen genau durch und achten auf Unregelmäßigkeiten oder gleichartige, immer positive Formulierungen, sowie Rechtschreibfehler. Selbst vermeintlich positive bewertete Produkte können dank gefälschter Bewertungen Fakes sein.

Achten Sie auf den Preis der Produkte. Wie viel kostet das Netzteil bei Apple? Falls Sie ein Angebot sehen, das sehr viel günstiger ist, sollten Sie hellhörig werden.

Wenn Ihnen Apple-Zubehör zu kostspielig ist, gibt es am Markt auch genügend Dritthersteller, die zu günstigeren Konditionen Kabel, Ladegeräte und weiteres Zubehör anbieten. Achten Sie aber auch dort darauf, dass die Produkte „Made for iPhone“ oder „MFi“-zertifiziert sind. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, außer Sie kaufen beim Hersteller direkt.

Produktfälschungen bei Apple melden

Haben Sie irgendwo ein vermeintliches Apple-Produkt erworben, das sich als Fälschung entpuppt? Dann können Sie dem iPhone-Hersteller über ein spezielles Online-Formular Hinweise darauf geben.

Anzeige