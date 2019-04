Über die Jahre hat Apple so einige Zahlungsmethoden für die diversen Stores ausprobiert. Wenn Sie dem Unternehmen Ihre Kreditkartendaten nicht mehr anvertrauen wollen, dann können Sie entweder per Handyrechnung oder via PayPal bezahlen. Letztere Zahlungsmethode erlaubt Ihnen eine hohe Flexibilität und Sicherheit. Wir möchten Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie die neue Zahlungsmethode für Ihre Apple-ID festlegen.