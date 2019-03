Apple-ID zurücksetzen: Das ist bei einem vergessenen Passwort zu tun. Als Mac-Nutzer oder iPhone- und iPad-Besitzer haben Sie eine eigene Apple-ID, also die Kombination aus einer E-Mail-Adresse und einem Passwort, das Sie für den App Store, iTunes und andere Services mehr benötigen. Sie können mittlerweile sogar eine Apple-ID einrichten, selbst wenn Sie gar keine Apple-Geräte besitzen, indem Sie sich bei icloud.com anmelden. So oder so soll es vorkommen, dass Sie sich nicht mehr an das Passwort erinnern können.