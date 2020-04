Arbeiten im Home-Office: Notizen mit anderen Nutzern bearbeiten – so geht's

Notizen gemeinsamam iPhone und iPad bearbeiten

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Notizen-App. Erstellen Sie nun eine neue Notiz. Um sie freizugeben, tippen Sie am oberen rechten Rand auf das neue Personen-Symbol mit dem Pluszeichen. Nun können Sie eine oder mehrere Personen per E-Mail, Messenger-App oder ganz altmodisch mit einen Link zur Kollaboration einladen. Die eingeladenen Teilnehmer können die Notiz anschließend auf ihren Geräten sehen und diese gemeinsam mit Ihnen bearbeiten. Dadurch haben alle Nutzer die Möglichkeit, Ihre Ideen zu der Notiz hinzuzufügen und bleiben gleichzeitig auf dem neuesten Informationsstand. Dies bietet sich beispielsweise für ein Brainstorming oder die Urlaubsplanung an.

Profi-Tipp für schnelle Notizen

Schnelle Notizen können Sie auch erstellen, wenn Ihr iPhone noch gesperrt ist. Öffnen Sie dazu in den Notizen-Einstellungen dem „Zugriff im Sperrbildschirm“, um „Immer neue Notiz erstellen“ oder „Letzte Notiz fortsetzen“ auszuwählen. Kehren Sie danach in die Einstellungen zurück und tippen Sie auf „Kontrollzentrum > Steuerelemente anpassen“. Fügen Sie „Notizen“ zum Kontrollzentrum hinzu, damit Sie diese auch vom Sperrbildschirm aus erreichen können.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 799,99 €

Mehr zu diesen Themen: