03.07.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Kaum ein Apple-Produkt erlaubt es Ihnen, nachträglich den internen Speicher zu erhöhen. Natürlich können externe Festplatten oder ähnliches genutzt werden, aber diese können Sie nicht ständig mitnehmen. Halten Sie daher mit dem internen Speicher Haus und optimieren Sie gegebenenfalls durch Systemwerkzeuge.

Speicher optimieren

Apple versteckt diese tief in den Einstellungen. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen Sie „Über diesen Mac“ aus. Danach klicken Sie erst auf den Reiter „Festplatten“ und dann auf „Verwalten“. Wählen Sie anschließend in der Seitenleiste „Empfehlungen“ aus. Apple bietet Ihnen mehrere Optimierungswerkzeuge an. Klicken Sie auf neben „Speicher optimieren“ auf den Button „Optimieren“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Nun werden bereits angesehene Filme und Serien aus iTunes gelöscht. Auch alte E-Mail-Anhänge werden entfernt, wenn Speicherplatz benötigt wird.

(Bild: Screenshot)

Speicheroptimierung via iCloud

Apple gibt Ihnen in macOS eine interessante Option, um Speicherplatz zu sparen. Dazu nutzt das Unternehmen die Macht der iCloud und lagert alte Nachrichten-Anhänge, Fotos, Videos und Dateien aus. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen Sie „Über diesen Mac“ aus. Danach klicken Sie erst auf den Reiter „Festplatten“ und dann auf „Verwalten“. Wählen Sie anschließend in der Seitenleiste „Empfehlungen“ aus.

Ihnen werden nun verschiedene Optionen zur Speicheroptimierung angeboten. Klicken Sie „In iCloud speichern“ auf „Optimieren“ und bestätigen Sie dann Ihre Eingabe, indem Sie erneut auf „Optimieren“ klicken.

(Bild: Screenshot)

Papierkorb automatisch leeren lassen

Den Papierkorb zu leeren, ist für viele Nutzer eine lästige Aufgabe. Auch wenn dies am Mac recht einfach ist, wird dies nicht regelmäßig durchgeführt. Um den Nutzern unter die Arme zu greifen, gibt es eine Funktion, die Dateien automatisch nach 30 Tagen aus dem Papierkorb löscht.

Klicken Sie zunächst auf das Finder-Icon in Ihrem Dock am unteren Bildschirmrand, um den Finder als aktive Anwendung in den Vordergrund zu holen. Klicken Sie dann in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Finder“ und wählen Sie „Einstellungen“ aus. Wählen Sie anschließend den Reiter „Erweitert“ aus. Setzen Sie einen Haken vor „Objekte nach 30 Tagen aus dem Papierkorb löschen", um das automatische Löschen zu aktivieren.

(Bild: Screenshot)

