Auf dem offiziellen Bildmaterial von Apple präsentiert man das deutlich überarbeitete Design von CarPlay stets nur im dunklen Erscheinungsbild. Ähnlich wie unter tvOS, macOS oder bald auch am iPhone und iPad kann das System jedoch zwischen einem hellem und dunklem Design wechseln. Wir haben uns CarPlay unter iOS 13 genauer angeschaut und zeigen Ihnen, was Sie in diesem Herbst alles erwarten dürfen.