25.01.2019 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

macOS Mojave sowie die Vorgängerversionen leisten gute Arbeit beim Verwalten von temporären Dateien und Caches. Dennoch ist es empfehlenswert regelmäßig manuell nach den Dateien zu schauen und diese gegebenenfalls vom Mac zu entfernen. Dies befreit nicht nur den Speicher von überflüssigem Ballast, sondern kann auch das System wieder etwas beschleunigen oder gar Fehler beheben. Wir zeigen Ihnen, wie es funktioniert.

Hinweis: Bevor Sie die temporären Dateien und Caches von Ihrem Mac löschen, sollten Sie unbedingt mit Time Machine ein Backup erstellen, sodass Sie Ihre Daten im Ernstfall zurücksetzen können. Üblicherweise ist die manuelle Löschung von temporären Daten und Caches nicht notwendig. macOS Mojave wird stets automatisch im Hintergrund die Daten verwalten und ungenutzte Daten von Ihrem Mac entfernen. Wie Sie etwa Ihren Internetcache in Safari säubern, erklären wir Ihnen hier.

Cache am Mac leeren - So geht's

Schließen Sie dazu zunächst alle geöffneten Anwendungen auf Ihrem Mac und öffnen Sie dann ein Finder-Fenster in macOS. Halten Sie jetzt die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie dann gleich auf „Gehe zu“ in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Bei älteren Softwareversionen muss hingegen die Optionstaste (alt) gedrückt werden.

Wählen Sie nun aus der Liste den Eintrag „Library“ aus. Klicken Sie anschließend auf den Ordner „Caches“ und wählen Sie die Caches und temporären Dateien aus, die Sie von Ihrem macOS-System entfernen möchten. Für die Auswahl einzelner Ordern können Sie hierzu die Befehlstaste gedrückt halten. Rechtsklicken Sie nun auf eine ausgewählte Datei und wählen Sie „In den Papierkorb legen“ aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Dock auf den Papierkorb und wählen dann „Papierkorb entleeren" aus. Schon sind die ausgewählten Cache-Daten von Ihrem Mac gelöscht.

