macOS: So leicht legen Sie Webseiten im Dock ab

Liegt diese im Dock kann sie jederzeit und sehr schnell in Safari aufgerufen werden. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie diesen einfachen aber nützlichen Trick unter macOS anwenden.

Webseite im Dock ablegen - so geht's

Öffnen Sie den Safari-Webbrowser. Diesen finden Sie im Dock oder im Ordner „Programme“ in Ihrem Finder. Rufen Sie nun die Webseite auf, die Sie im Dock ablegen möchten. Klicken Sie auf die Adressleiste und halten Sie die linke Maustaste darauf gedrückt. Ziehen Sie den Mauszeiger in die rechte Seite des Docks nach der Trennlinie. Lassen Sie die Maustaste los, sobald sich im Dock eine Lücke aufgetan hat.

Die Webseite ist ab sofort in Ihrem Dock abgelegt und kann jederzeit mit einem Klick aufgerufen werden. Den Trick kann man natürlich für weitere Webseiten wiederholen, um diese im Schnellzugriff zur Hand zu haben. Übrigens lassen sich auch Lesezeichen in das Dock ziehen.

Websites wieder aus dem Dock entfernen

Sollten Sie eine Webseite nicht mehr im Dock wollen, dann können Sie diese ganz leicht wieder entfernen. Rechtsklicken Sie dazu auf das Webseiten-Icon im Dock und wählen aus dem Kontextmenü „Aus dem Dock entfernen“ aus. Die Webseite wird mit sofortiger Wirkung aus dem Dock gelöscht. Das Entfernen per Drag and Drop ist in diesem Fall übrigens nicht möglich.

