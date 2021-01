iPhone 13: Erhalten alle Modelle den LiDAR-Scanner?

2020 war bereits ein sehr aufregendes Jahr für Apple und Augmented-Reality-Anwendungen. Schon im Frühjahr führte man im iPad Pro eine Dual-Kamera mit LiDAR-Scanner ein. Letzterer sorgt für eine verbesserte Wahrnehmung der räumlichen Tiefe. Dadurch lassen sich Entfernungen besser messen und hilft bei der Orientierung im Raum, was AR-Inhalte deutlich verbessert und stabiler verankern kann. Im Herbst führte man den Scanner dann auch im iPhone 12 Pro sowie dem iPhone 12 Pro Max ein, während die normalen Modelle außen vor blieben. Hier stellte Apple die Kamerafähigkeiten in den Vordergrund, die durch die LIDAR-Technologie einen schnelleren und präziseren Autofokus erlauben – auch im Dunkeln.

iPhone 13: Führt Apple den LiDAR-Sensor in den Einsteigermodellen ein?

Wie die DigiTimes aktuell berichtet, soll Apple in 2021 alle neuen iPhone-Modelle mit dem LiDAR-Scanner ausstatten. Dies will man aus Zuliefererkreisen erfahren haben. Die Möglichkeit besteht sehr wohl, da Apple immer wieder High-End-Funktionen in Einsteigermodelle integriert. Allerdings erscheint es ungewöhnlich, dass dies schon ein Jahr nach der Einführung in den Spitzenmodellen erfolgen soll.

Bis zur Einführung des OLED-Displays in den günstigeren iPhones dauerte es vier Generationen, während iPad-Nutzer ebenfalls mehrere Jahre warten mussten, bevor man die Apple-Pencil-Unterstützung nach unten durchreichte. Gleiches gilt auch für das duale Kamerasystem. Lediglich Face ID stellte in letzter Zeit eine Ausnahme dar und schaffte es schon nach einem Jahr vom iPhone X in das nächste Einsteigermodell (iPhone XR). Die Wahrscheinlichkeit besteht daher, dass Apple dies beim LIDAR-Scanner wiederholt. Am Ende werden aber wohl die Kosten über die Integration entscheiden.

Was haltet ihr von dem Bericht? Wird Apple den LiDAR-Scanner schon 2021 nach unten durchreichen oder wird noch mindestens ein weiteres Jahr vergehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.