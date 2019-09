29.09.2019 - 16:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



macOS Catalina bringt nun auch die Bildschirmzeit aus iOS 12 auf den Mac. Das Feature bringt Ihnen einen Überblick über Ihre Nutzungszeiten und das sogar plattformübergreifend. Begrenzen Sie Ihre Zeit vor dem Monitor und legen Sie Auszeiten fest. Auch spezielle Einstellung für Ihre Kinder sind möglich. Wie Sie die Bildschirmzeit aktivieren und verschiedenen Einstellungen vornehmen, verraten wir Ihnen gerne.

Bildschirmzeit aktivieren

Im vergangenen Jahr führte Apple die Bildschirmzeit auf dem iPhone und iPad ein, damit Anwender ein besseres Bild vom eigenen Nutzungsverhalten erhalten. Mit macOS Catalina ist die Funktion auch auf dem Mac angekommen. Und ähnlich wie in iOS 13 versteckt sie sich etwas: Klicken Sie zur Ansicht Ihre Daten in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen Sie die „Systemeinstellungen“ aus. Danach klicken Sie auf „Bildschirmzeit“. Sie können hier die Nutzung jeder App samt Uhrzeiten nachverfolgen.

Öffnen Sie auch die Optionen und aktivieren Sie „Geräteübergreifend teilen“, um die Daten zwischen all Ihren Apple-Geräten zu teilen. Unter „App-Nutzung“ können Sie so am unteren Rand ein beliebiges Gerät auswählen und dessen Daten einsehen. So dürfen Sie auch Ihre eingegangen Mitteilungen sowie die täglichen Aktivierungen für alle Geräte einsehen.

Bildschirmzeit: Auszeiten nehmen

Auch am Mac können Sie eine Auszeit nehmen und sich von verschiedenen Apps befreien, sodass diese Sie nicht ungewollt stören. Während der Auszeit können Sie nämlich nur zugelassene Apps sowie Telefonanrufe behelligen. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen „Systemeinstellungen“ aus. Danach rufen Sie „Bildschirmzeit“ auf und klicken in der Seitenleiste auf „Auszeit“. „Aktivieren“ Sie die Funktion. Darunter können Sie nun eine tägliche Auszeit planen oder für jeden Wochentag individuelle Zeiten festlegen. Um nun auch Apps zu erlauben, rufen Sie links „Immer erlauben“ aus. Setzen Sie nun Haken vor den Apps, die Sie auch während Ihrer Auszeit verwenden möchten.

