MacBook Pro mit Touch Bar auseinander nehmen (Bild: iFixit)

Auf eigene Gefahr: MacBook Pro-Tuning durch frische Wärmeleitpaste. Manche von Ihnen kennen Wärmeleitpaste mit Sicherheit. Jeder, der schonmal einen PC selbst zusammengebaut hat, kennt sie. Doch Mac-Nutzer kommen eigentlich nicht in die Situation, sie zu verwenden. Zumindest auf den ersten Blick. Denn zwar baut, lötet und klebt Apple immer mehr Bauteile in seinen Geräten so kompakt wie möglich. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht trotzdem Hand anlegen könnte.

Sie wollen Ihr MacBook Pro ein wenig optimieren? Schon einmal haben wir das Tuning des Apple-Laptops thematisiert, und zwar vor allem mit Fokus auf sogenannte „Thermal Pads“, die man auf Komponenten klebt, die Wärme abgeben.

„MacBook Pro“-Tuning mit Wärmeleitpaste

Wärmeleitpaste ist übrigens bei vielen Computersystemen mit einer gewissen Leistungsfähigkeit ein Thema. Auch „Konsoleros“ greifen zu frischer Wärmeleitpaste, um die Systeme zu optimieren.

Deshalb „könnten“ Sie es auch am MacBook Pro tun, generell aber natürlich auch bei anderen Macs. Doch sind die Prozessoren beim MacBook (Pro) noch am einfachsten zugänglich. Beim Mac mini müssten Sie das Chassis schon weit ausbauen und beim iMac immerhin das Display entfernen, um dahinter zu blicken.

So machen Sie das MacBook Pro fit für die Paste

Mit Feinwerkzeug und passenden Schraubendrehern können Sie das Gehäuse des MacBook Pro aufschrauben, um dann noch ein paar Bauteile entfernen zu müssen. Apple änderte das Design der Geräte stetig, sodass es schwerfällt, eine universelle Anleitung zu formulieren. Allerdings erkennen Sie den Prozessor häufig an dem Kühlkörper, der über einen Arm seine Hitze zu einem Lüfter abführt. In der Regel müssen Sie beides gemeinsam ablösen/abschrauben. Am besten sehen Sie sich dazu auch die entsprechende Zerlege-Anleitung bei iFixit zu Ihrem speziellen Macbook-Modell an.

Produkthinweis ARCTIC MX-4 Edition 2019 (4 Gramm) - Hochleistungs-Wärmeleitpaste für alle CPU Kühler - Hohe Wärmeleitfähigkeit mit niedrigem thermischen Widerstand Preis: 6,39 €

Haben Sie den Kühlkörper entfernt, reinigen Sie mit einem Q-Tip oder ähnlichem Material und ein wenig Isopropylalkohol den Prozessor von vorhandenen Wärmeleitpasterückständen. Bringen Sie dann neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf und bringen dann den Kühlkörper/Lüfter wieder an.

Wenig mehr Leistung, etwas mehr Energiesparen

Was erwartet Sie, wenn Sie das Gerät auf diese Weise optimieren? Es gibt im Netz diverse Erfahrungsberichte, die mehr oder minder alle zum gleichen Urteil kommen: Sie dürfen keinen immensen Leistungsschub erwarten, aber wegen der besseren Wärmeableitung sparen Sie hier und da ein wenig Energie, gerade im Ruhemodus oder wenn das MacBook Pro nichts zu tun hat.

B. Siddartha stellte beispielsweise rund 5°C Temperaturunterschied fest, sowohl bei Last als auch bei Ruhe. In jedem verbrauchte das Gerät in beiden Fällen weniger Strom und es lief „runder“.

Anzeige