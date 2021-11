MacBook Pro 2021: Das musst du jetzt über den Kopfhöreranschluss wissen

Die neueste Generation des MacBook Pro bringt nicht nur alte Schnittstellen wie den HDMI-Port, MagSafe oder den SD-Kartenleser zurück, sondern modernisierte gleichzeitig auch den bekannten Kopfhöreranschluss. Zur Freude einiger Nutzer:innen unterstützt das neue Pro nun erstmals hochohmige Kopfhörer in Studioqualität. In einem neuen Support-Dokument erklärt Apple die Funktionsweise und was es dabei zu beachten gibt.

Die guten Nachrichten vorweg: Das neue MacBook Pro erkennt nämlich die Gleichstromlast und passt die Spannung variabel an. Zudem verfügt es über einen integrierten Digital-zu-Analog-Konverter. Laut Apple kann die neue Hardware einen externen Verstärker für deine Kopfhörer überflüssig machen. Das Unternehmen schreibt dazu Folgendes:

Die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse des MacBook Pro (14", 2021) oder MacBook Pro (16", 2021) verfügt über Gleichstrom-Lasterkennung und adaptiven Spannungsausgang. Ihr Mac kann die Impedanz des angeschlossenen Geräts erkennen und passt seinen Ausgang für Kopfhörer mit niedriger und hoher Impedanz sowie für Line-Level-Audiogeräte an. Wenn Sie Kopfhörer mit einer Impedanz von weniger als 150 Ohm anschließen, bietet die Kopfhörerbuchse bis zu 1,25 Volt RMS. Für Kopfhörer mit einer Impedanz von 150 bis 1k Ohm liefert die Kopfhörerbuchse 3 Volt RMS. Dies kann die Notwendigkeit eines externen Kopfhörerverstärkers beseitigen. Mit Impedanzerkennung, adaptivem Spannungsausgang und einem integrierten Digital-Analog-Wandler, der Abtastraten von bis zu 96 kHz unterstützt, können Sie High-Fidelity-Audio in voller Auflösung direkt von der Kopfhörerbuchse Ihres MacBook Pro genießen.

Damit dürfte Apple viele Pro-Nutzer:innen glücklich machen, die bislang einen externen Verstärker benötigten, um die volle Performance ihrer Kopfhörer nutzen zu können. Gleichzeitig weist Apple auch darauf hin, dass die beiden neuen MacBook-Pro-Modelle über „beste Audio jemals in einem Mac Notebook“ verfügen und du dank des neuen Audiosystems mit sechs Lautsprechern einen tieferen Bass sowie ein dreidimensionales Klangbild erhältst.

Verwendest du hochohmige Kopfhörer? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

