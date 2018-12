09.12.2018 - 19:59 Uhr Geschrieben von Mac Life



PowerBook G4 (Bild: Apple)

Wenn Sie sich gut um Ihren Mac kümmern, wird er Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten. Wir zeigen Ihnen in dieser Serie, wie das geht. Aktuell lesen Sie den zweiten Teil, der sich damit beschäftigt, wie Sie macOS nue installieren und den Arbeitsspeicher bei etlichen Macs aufrüsten, seien es Desktop-Rechner oder Laptops von Cupertino. Zuvor erschien bereits Teil 1 der Reihe, der Sie grundlegend aufklärte, was Sie tun können, um den Mac auf Trab zu halten.

macOS neu installieren: Bei hartnäckigen Problemen hilft manchmal nur ein Neuanfang

Der Beständige: Auf den alten Macs sind die Dinge komplizierter. Wenn Ihr Mac unter OS X 10.6 läuft, haben Sie keinen Zugriff auf den Mac App Store, so dass Sie sich nicht von dort die neue OS-X-Version herunterladen können. Sie haben auch keinen Recovery-Modus und können nicht den OS-Installer benutzen. Stecken Sie die Original-Installations-DVD in das Laufwerk und halten Sie [C] gedrückt, während Sie den Neustart durchführen. Dieser wird wahrscheinlich sehr langsam sein.

iMac (Bild: Apple)

Wenn Sie die Neuinstallation durchführen, weil Sie Speicherprobleme haben, öffnen Sie das Festplattendienstprogramm und löschen Sie den gesamten Speicher. Achtung: Machen Sie vorher unbedingt ein Backup!

Kehren Sie danach zum Bildschirm des OS-X-Installers zurück, klicken auf Weiter und folgen nun den Anweisungen zur Installation.

Der Umsteiger: Kein Vergleich zu einer Windows-Installation. Die jüngsten Versionen von macOS erstellen eine versteckte Partition auf der Festplatte, auf dem sie für den Notfall eine Mini-Version des Betriebssystems sichern. Dieses Konzept dürfte Ihnen von Windows bereits bekannt sein. MacBook Pro (Bild: Apple) Um macOS wieder zu installieren, halten Sie [Apfel] + [R] gedrückt, während Sie den Neustart durchführen, bis Sie das Geräusch für den Neustart hören. Dann startet Ihr Mac im Recovery-Modus. Nun können Sie z.B. Ihre Festplatte auf Fehler überprüfen oder Ihren Mac mithilfe des Time Machine-Backups wiederherstellen. Wenn die Wiederherstellung eventuell fehlerhaft war, gibt es einige Mac-Modelle, die zur Verwendung von OS-X-Internetwiederherstellung aufgerüstet werden können.

Der Enthusiast: Seien Sie schneller mit den Betas von macOS. Wenn Sie ein fortgeschrittener Nutzer sind, folgen Sie den oben genannten Schritten, um macOS wieder auf Ihrem Mac zu installieren. Melden Sie sich für Apples Beta-Programm an, damit Sie Veröffentlichungen noch vor allen anderen installieren können.

iMac (Bild: Apple)

Besuchen Sie https://beta.apple.com/ und melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an, laden Sie sich dann das Public Beta Access Utility herunter. Lassen Sie dies laufen, um Ihren Mac beim Beta-Programm anzumelden, damit er Vorveröffentlichungen erhält – andere Macs mit derselben Apple-ID werden diese nicht automatisch auch erhalten. Alle Updates laufen inzwischen über den Mac App Store, beziehungsweise mit Mojave über die Systemeinstellungen. Achten Sie darauf, regelmäßig Backups auf externen Festplatten zu erstellen.

Mehr Arbeitsspeicher: Einige Entscheidungen sollten Sie noch vor dem Kauf eines Macs treffen

Der Beständige: Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Alte Macs können am einfachsten geupgraded werden, weil sie gebaut wurden, bevor Apple seine Gehäuse versiegelt und seine Komponenten auf dem Logic Board verlötet hat. Die schlechte Nachricht ist: Je älter Ihr Gerät ist, desto schwieriger wird es wahrscheinlich sein, neuen RAM dafür zu finden. Schmerzlich war es zum Beispiel bei einem uralten iMac G4, bei dem unsere einzige Option war, uns an Webseiten wie eBay zu wenden, um neuen RAM zu dafür finden.

iBook (Bild: Apple)

Bei gebrauchtem RAM kennt man leider nicht die Vorgeschichte und man weiß nicht, wie vorsichtig es aus dem Original-Computer entfernt worden ist. Wenn man sich dazu entscheidet, diesen Weg zu beschreiten, ist ein RAM-Finder-Tool empfehlenswert, bevor man zuschlägt. Gut ist zum Beispiel das manuelle Advisor-Tool oder der automatische System-Scanner von Crucial (http://www.crucial.de/). Auch wenn das Unternehmen nicht die Ersatzteile liefern kann, zeigen Ihnen die Ergebnisse, was Sie genau brauchen und wie Sie zum RAM Ihres Mac gelangen. Es kann sich sogar lohnen, Ihren alten Mac nochmals zu kaufen, falls Sie diesen auf ebay finden, um dessen Bestandteile im Laufe der nächsten Jahre als Ersatzteile für Ihren eigentlichen Mac zu nutzen.

Der Umsteiger: Der Erfolg hängt vom Alter Ihres Macs ab. Wenn Sie einen Mac mini haben, können Sie zu den Speicher-Slots gelangen, indem Sie durch Spreizen der Clips an den Kanten die Original-Speichermodule entfernen und die neuen Module installieren (siehe Anleitungen: https://support.apple.com/de-de/HT205041). Dies geht nur, wenn Sie nicht das neueste Mac-mini-Modell haben, das 2014 vorgestellt wurde. Dieses hat nämlich keinen Arbeitsspeicher, der vom Benutzer installiert werden kann.

Mac mini (Bild: Apple)

Wenn Sie einen neueren iMac haben, gibt es einen Knopf an der Rückseite des Gehäuses, der eine kleine Tür öffnet. Dahinter befindet sich der Speicher. Bei den älteren, flachen iMacs können Sie eine Platte mithilfe eines Kreuzschraubendrehers entfernen. Apple hat für jedes iMac-Modell eine Liste der Speicherspezifikationen unter https://support.apple.com/de-de/HT201191. Falls Sie einen 2013er Mac Pro haben, schauen Sie sich die Anleitungen für den Enthusiasten an (unten). Für Mac Pros aus Mitte 2012 und älter halten Sie die Seitenabdeckung fest und heben Sie die Verriegelung auf der Rückseite an, siehe https://support.apple.com/de-de/HT205043.

Der Speicher der neueren MacBooks kann nach dem Kauf nicht geupgraded werden. Bei älteren Modellen befindet er sich oft unter der Tastatur (siehe https://support.apple.com/de-de/HT201165).

Der Enthusiast: Bei den modernen Macs gibt es Einschränkungen. Als Mac-Fan wissen Sie wahrscheinlich schon, dass die meisten Käufer ihren Speicherplatz danach einteilen, ob sie sich den neuesten Mac mini, einen 21,5-Zoll iMac, oder ein MacBook kaufen. Wenn Sie sich einen 27-iZoll iMac oder einen Mac Pro holen, vergleichen Sie die Preise, zum Beispiel bei Crucial (http://www.crucial.de/). Dort findet man oft günstigere Preise als bei Apple, muss die Module aber natürlich auch selbst installieren.

Arbeitsspeicher aufrüsten (Bild: Screenshot)

Überlegen Sie sich bei den Macs, die nicht geupgraded werden können, gut, wie lange Sie diese benutzen wollen. Falls Sie alle paar Jahre aufrüsten möchten, raten wir Ihnen zu den Produkten im mittleren Preissegment, da sich diese für die meisten Kunden eignen. Wenn Sie einen iMac haben, schauen Sie sich die Anweisungen für den Umsteiger an, um Speicher bei diesem aufzurüsten. Bei einem Mac Pro (2013-Modell) müssen Sie sich Unbuffered (UDIMMs) oder Registered (RDIMMs) Module kaufen. Mischen Sie diese Typen nicht. Fahren Sie den Mac runter und schieben Sie dann die Verriegelung nach rechts. Heben Sie die Abdeckung gerade nach oben vom Computer ab. Folgen Sie dann den Apple-Anweisungen (https://support.apple.com/de-de/HT205044).

