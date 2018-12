08.12.2018 - 20:21 Uhr Geschrieben von Mac Life



Wenn Sie sich gut um Ihren Mac kümmern, wird er Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Dabei veröffentlichen wir heute und in den nächsten Wochen eine Reihe von Artikeln, die alle zur gleichen Ratgeber-Serie gehören und entsprechend dieses Thema behandeln. Wenn Sie sich dafür interessieren, sollten Sie danach Ausschau halten.

Macs sind bekannt dafür, sehr lange zu halten. Sie leben länger als die meisten PCs, was unter anderem daran liegt, dass Apple viel Wert darauf legt, dass jede MacOS-Version eine Kompatibilität mit älteren Geräten aufweist. Auch wenn die Apple-Geräte meist sehr teuer sind, sind sie auf lange Sicht günstig. Schauen Sie sich zum Beispiel den iMac G4 an, der bereits rund 13 Jahre alt ist. Es verfügt nicht über WLAN oder Bluetooth, verbindet sich aber trotzdem noch mit dem Internet. Die wichtigste Software, die man im Alltag braucht, läuft auf diesem iMac und er sieht immer noch sehr gut aus.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie sich um Ihren Mac kümmern und dadurch seine Lebensdauer verlängern. Zudem stellen Sie so sicher, dass Ihr Mac sein volles Potential erreicht. Um das Leseerlebnis für Sie zu verbessern, haben wir die verschiedenen Bereiche in drei verschiedene Nutzertypen eingeteilt – den Beständigen, den Umsteiger und den Enthusiast. Schauen Sie sich rechts unsere Beschreibungen an, um zu sehen, welcher Typ am besten auf Sie zutrifft.

Tipp Auch ein in die Jahre gekommener Mac muss nicht ausgedient haben. Oftmals kann man ihm mit einfachen Tricks neues Leben einhauchen.

Auch wenn wir einige Hardware-Upgrades empfehlen und gelegentlich eine nützliche App, sind die meisten unserer Tipps nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Freuen Sie sich also darauf, Ihren Mac auf Vordermann zu bringen und ihn so noch länger zu benutzen.

Welcher Mac-Nutzer sind Sie?

Der Beständige : Sie mögen Produkte, die lange halten. Sie benutzen einen Mac mit G4-, G5- oder einem früheren Intel-Prozessor. Software-Updates gibt es für diesen selten, aber man kann ihn leicht öffnen, um Speicher aufzurüsten. An Ihrem Mac schätzen Sie, dass er „einfach nur arbeitet“, und Sie wollen nicht riskieren, dass sich daran etwas ändert.

: Sie mögen Produkte, die lange halten. Sie benutzen einen Mac mit G4-, G5- oder einem früheren Intel-Prozessor. Software-Updates gibt es für diesen selten, aber man kann ihn leicht öffnen, um Speicher aufzurüsten. An Ihrem Mac schätzen Sie, dass er „einfach nur arbeitet“, und Sie wollen nicht riskieren, dass sich daran etwas ändert. Der Umsteiger : Sie sind wahrscheinlich vor einigen Jahren von einem PC auf den Mac umgestiegen und entdecken immer noch neue Funktionen. Eventuell haben Sie sogar einen Mac mini gekauft und Ihre alte Tastatur und Maus behalten. Vielleicht benutzen Sie noch Ihren ersten Mac und haben den Punkt erreicht, an dem Sie gründlich aufräumen müssen.

: Sie sind wahrscheinlich vor einigen Jahren von einem PC auf den Mac umgestiegen und entdecken immer noch neue Funktionen. Eventuell haben Sie sogar einen Mac mini gekauft und Ihre alte Tastatur und Maus behalten. Vielleicht benutzen Sie noch Ihren ersten Mac und haben den Punkt erreicht, an dem Sie gründlich aufräumen müssen. Der Enthusiast: Sie sind ein Mac-Nutzer, den der Rest von uns nur beneiden kann, und stehen bei neuen Apple-Produkten immer ganz vorne in der Schlange. Falls Sie sich einen Mac Pro kaufen wollen, sind Sie wahrscheinlich frustriert wegen der fehlenden Updates. Behalten Sie also Ihren aktuellen Mac oder wechseln Sie zu einem Neuen? Dazu später mehr.

Einen alten Mac sicher löschen

Geben Sie Ihre persönlichen Daten nicht weiter. Wenn Sie den Papierkorb leeren, werden die Daten nicht gelöscht – dies bewirkt nur, dass OS X den Speicherplatz neu verwenden darf, falls es diesen in der Zukunft brauchen sollte. Dies könnte Monate oder Jahre dauern. In dieser Zeit kann theoretisch jeder, der Zugriff zu Ihrem Mac hat, die Dateien wiederherstellen. Unter Yosemite und früheren Versionen kann man den Papierkorb sicher über das Anwendungsmenü des Finder löschen. Diese Funktion gibt es unter El Capitan nicht mehr, aber man kann die gesamte Festplatte sicher über das Festplattendienstprogramm löschen. Wählen Sie die Festplatte aus, klicken Sie auf Löschen, dann Sicherheitsoptionen. Dort können Sie festlegen, wie oft die Festplatte überschrieben werden soll.

Aufräumen

Alte Dateien zu löschen, kann die Reaktionszeit Ihres alten Macs enorm verbessern. Wenn der Speicherplatz Ihres Macs knapp wird, speichert der Mac temporär Daten auf der Festplatte. Daher wird die Festplatte sehr schnell voll und Ihr Mac hat nicht mehr ausreichend Platz, so dass er die Daten hin- und her bewegt. Dies kann das gesamte System verlangsamen.

Eine gute Regel ist es, 10% der Kapazität der Festplatte aus diesem Grund freizuhalten. Dies gelingt Ihnen, indem Sie alte Dateien auf externen Speichermedien sichern. Sie können auch Tools wie CleanMyMac 3 (39,95 Euro, https://macpaw.com/de/) nutzen, um alte Dateien loszuwerden und versteckte, unnötige zu entfernen.

Sie sollten sich außerdem angewöhnen, mindestens ein Mal pro Woche Ihren Papierkorb zu überprüfen und zu leeren.

Einen Mac verkaufen

Finanzieren Sie das Mac-Upgrade durch einen Verkauf. Sie sollten Ihren Mac immer komplett löschen, bevor Sie ihn verkaufen, um sicher zu gehen, dass wirklich alle persönlichen Daten entfernt wurden.

Starten Sie Ihren neu und halten Sie währenddessen Apfel + R gedrückt, um die Wiederherstellungsfunktion zu nutzen. Öffnen Sie das Festplattendienstprogramm und löschen Sie die Festplatte, um alle Daten und das Betriebssystem zu löschen.

Beenden Sie dann das Festplattendienstprogramm und installieren Sie macOS neu. Wenn der Mac neu startet, sollten Sie nicht das Setup durchlaufen. Dies muss der neue Besitzer mit seinen Daten machen.

