Mac-Apps automatisch im Vollbildmodus öffnen - so geht’s. Wenn Sie Apps im Vollbild öffnen, können Sie sich ungestört auf die Arbeit konzentrieren. Normalerweise starten Apps am Mac aber im Fenster. Sie unternehmen dann in der Regel noch einen Klick, um die App in den Vollbildmodus zu bringen. Doch es geht noch einfacher und funktioniert bei sehr vielen Software-Titeln. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einem kleinen Trick vielen Apps den Vollbildmodus von Haus aus beibringen.