So leicht führen Sie mehrere PDFs am Mac zusammen

Mehrere PDFs am Mac zusammenfügen - so geht's

Die Vorschau-App kann nicht nur PDF-Dokumente öffnen, sondern diese auch mit Anmerkungen versehen, Unterschriften einfügen und sogar mehrere PDF-Dateien zu einer einzelnen zusammenfügen. Und so funktioniert's:

Öffnen Sie zunächst das erste PDF-Dokument in der Vorschau-App mit einem Doppelklick darauf. Sollten PDFs auf Ihrem Mac mit einer anderen Anwendung verknüpft sein, dann rechtsklicken Sie auf die Datei und wählen dann „Öffnen mit“ > „Vorschau“ aus. Klicken Sie oben links auf „Darstellung“ und wählen danach „Miniatur“ aus. In der Seitenleiste sollten Sie nun sämtliche Seiten der PDF sehen. Wenn nicht, dann klicken Soe dort auf den kleinen Pfeil neben Dateinamen, sodass dieser nach unten zeigt.

Wechseln Sie nun in den Finder und ziehe das nächste PDF-Dokument per Drag and Drop in die Vorschau-App an die gewünschte Stelle in der Seitenleiste. Achten Sie dabei, dass die Seitenzahl fortlaufend angezeigt wird, da es gerade, wenn Sie ein PDF am Ende anfügen, vorkommen kann, dass es weiterhin einzelne Dokumente bleiben.

Die Seiten der eingefügten Datei gehen dann fließend in die Seiten der vorhanden über. Per Drag and Drop können Sie auch einzelne Seiten an andere Stellen verschieben. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie in der Menüleiste auf den Eintrag „Ablage“ und wählen „Sichern“ aus, um das ursprüngliche PDF-Dokument zu überschreiben. Alternativ können Sie auch „Als PDF exportieren“ auswählen und der zusammengefügten PDF einen neuen Namen geben.

