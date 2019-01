So kontaktieren Sie Apple (Bild: CC0)

So kontaktiert man Apple. Wenn Sie einmal kurz darüber nachdenken, fallen Ihnen womöglich viele verschiedene Wege ein, wie Sie Apple kontaktieren können. Seien es soziale Medien, per Telefon, vor Ort, über einen autorisierten Händler, via E-Mail und andere Dinge mehr. Tatsächlich gibt es sehr viele Optionen. Aber nicht alle davon sind ähnlich zielführend. Wir erklären Ihnen, wie Sie Apple am ehesten kontaktieren, wenn Not am Mann ist.

Sie wollen bei Apple einkaufen?

In diesem Fall wäre vermutlich der direkteste Weg, den Onlineshop aufzurufen. Dieser ist in der Regel rund um die Uhr verfügbar.

Alternativ können Sie auch die „Apple Store“-App verwenden. Oder Sie melden sich telefonisch bei Apple unter der Rufnummer 0800 2000 136. Sie können von Montag bis Samstag telefonisch Bestellungen aufgeben, und zwar in der Zeit von 9 bis 20 Uhr, außer samstags. Denn dann ist die Hotline nur bis 18 Uhr besetzt.

Sie haben Fragen zu Ihrer Bestellung bei Apple?

Wenn Sie Details zu Ihrer bereits erfolgten Bestellung erfragen möchten, funktioniert das natürlich ebenfalls online. Loggen Sie sich ein und fragen den „Bestellstatus“ ab.

Sie können alternativ unter der vorher erwähnten Telefonnummer zu den gleichen Rufzeiten die Details telefonisch erfragen. Halten Sie dazu aber Ihre Bestell- bzw. Auftragsnummer bereit.

Sie möchten für eine Firma bei Apple einkaufen?

Dann gibt es für Sie eine spezielle Webseite, den „Apple Store Business“. Er funktioniert grundsätzlich wie der normale Onlineshop, bietet aber spezielle Konditionen für Geschäftskunden.

Darüber hinaus steht Ihnen als Geschäftskunde von Montag bis Freitag zwischen 9 und 20 Uhr auch eine Bestellhotline unter der Nummer 0800 0003 666 zur Verfügung.

Sie möchten Apple-Produkte für Bildungseinrichtungen kaufen?

Als Schüler, Lehrer und weiteres an Bildungsinstitutionen beschäftigtes Personal können Sie den „Apple Store Bildung“ online nutzen und ebenso die normale Hotline nutzen.

Agieren Sie hingegen als Großkunde im Namen Ihrer Schule, Hochschule oder Universität, steht für Sie unter 0800 6645 085 eine spezielle Rufnummer bereit.

Wo finde ich einen Apple-Shop/-Partner?

Sie legen Wert auf die persönliche Betreuung vor Ort und möchten gerne mit Spezialisten in einem Ladengeschäft sprechen? Dann können Sie online nach Apple Stores und Ladengeschäften von autorisierten Apple-Händlern in Ihrer Umgebung suchen.

Gleiches gilt übrigens auch für Reparaturanbieter oder Berater im Bereich Bildung und/oder weitere Apple-Produkte/Infrastruktur.

Wie kontaktiere ich den Apple-Support?

Apple bietet online eine zentrale Anlaufstelle für Support-Anfragen. Sie können bereits vorab Ihr Problem konkretisieren und werden dann mit weiteren Optionen versorgt. Für Support-Anfragen für Beats-Produkte gibt es eine eigene Webseite.

Falls Sie auch auf das Wissen der Apple-Nutzer zurückgreifen möchten, bietet sich die sogenannte „Apple Support Community“ an. Darin beantworten auch andere (fachkundige) Nutzer Ihre Fragen.

Sie können sich natürlich auch direkt telefonisch oder per Chat an Apples Support-Mitarbeiter wenden, um mit Ihnen Ihr Problem zu diskutieren und eine Lösung zu finden. Bei schwerwiegenderen Problemen werden Sie gebeten, in einem Apple Store einen Termin an der sogenannten „Genius Bar“ wahrzunehmen. Die heißt so, da Sie im Design einem Tresen aus einer Kneipe nachgeahmt ist. Dahinter kommen immer wieder Apple-Support-Mitarbeiter zu ihnen, die Sie persönlich betreuen.

Sie möchten direkt den technischen Support Apples telefonisch kontaktieren? Rufen Sie die 0800 6645 451 an. Kunden von Beats-Produkten verwenden stattdessen die 0800 7235 272.

Wie kontaktiere ich Apples Presseabteilung?

Seit einiger Zeit bietet Apple einen eigenen, modernen „Newsroom“ online an. Dort finden Sie aktuelle Pressemeldungen des Unternehmens und Bild- und Videomaterial. Unter jeder Pressemeldungen finden Sie außerdem Kontaktmöglichkeiten per E-Mail oder Telefonnummer, um Apples Pressestelle zu erreichen.

