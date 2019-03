15.03.2019 - 09:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.03.2019 - 09:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem Apple mit Apple Pay im Dezember ein großes Feature endlich nach Deutschland brachte, fehlen aktuell nur wenige Funktion und Apps. Zu letzteren gehört beispielsweise die Apple News-App, die erst kürzlich überarbeitet wurde und bald schon wieder erweitert werden soll, wenn Apples neues Nachrichten-Abonnement startet. Auch wenn die App offiziell nicht in Deutschland verfügbar ist, können Sie sie hierzulande nutzen.

Mit Apple News führte das kalifornische Unternehmen vor einigen Jahren eine praktische Alternative zu den unzähligen Newsaggregatoren ein. Im Gegensatz zu Google News setzt Apple jedoch nicht so stark auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, sondern behält die menschliche Note bei, indem ein Newsteam die angezeigten Top-Stories kuratiert. Dadurch will das Unternehmen Fake News in der App verhindern und gleichzeitig qualitativ hochwertigere Inhalte bereitstellen. Jedoch ist es äußerst schade, dass die App aktuell nur in den USA, Australien und Großbritannien verfügbar ist. Glücklicherweise gibt es einen kleinen Trick, der die App auch außerhalb der drei Regionen verfügbar macht.

Lesetipp Apple Pay: Sparkassen & Volksbanken wollen noch 2019 starten Als Apple Pay im letzten Jahr für Deutschland angekündigt wurde, gab es viele Banken die begeistert den Start unterstützt haben. Daneben gab es... mehr

So aktivieren Sie Apple News auch in Deutschland

Offiziell ist Apples News-App nur in drei Regionen verfügbar und das auch nur in englischer Sprache. Wenn Sie letzteres nicht stört, dann aktivieren Sie die App doch auch hierzulande. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App auf Ihrem iPhone und rufen Sie den Eintrag „Allgemein“ auf. Scrollen Sie nun nach unten und öffnen Sie erst „Sprache & Region“, bevor Sie „Region“ antippen. Wählen Sie nun entweder „Vereinigte Staaten“, „Australien“ oder „Vereinigtes Königreich“ aus. Tippen Sie auf „Fertig“ und Ihr Gerät wird neu gestartet. Nach dem Neustart finden Sie die News-App auf Ihrem Home-Bildschirm.

Anzeige