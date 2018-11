Klingeltöne mit iTunes erstellen und verwalten – so geht‘s. Sie sind die Standard-Klingeltöne auf Ihrem iPhone leid? Sie möchten gerne selbst welche erstellen? Dafür brauchen Sie nicht mal GarageBand, sondern Apples Media-Player iTunes ist vollkommen ausreichend. Darüber hinaus benötigen Sie aber in jedem Fall Musikdateien. Solche, die Sie per Apple Music aus der Cloud streamen, werden nicht funktionieren. Wenn Sie aber eigene Musikdateien in iTunes gekauft haben und verwalten, dann können Sie daraus häufig auch Klingeltöne produzieren. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.