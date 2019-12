iPhone als Taschenlampe: So regulieren Sie die Helligkeit

Bereits in iOS 11 hat Apple die Funktionalität von 3D Touch um ein Vielfaches erweitert. Neben interaktiven Widgets und dem überarbeiteten Benachrichtigungssystem finden sich auch an weiteren Stellen neue Möglichkeiten, die man auf dem ersten Blick nicht erahnt. Allerdings setzte dies lange ein Gerät mit 3D Touch voraus. Konkret bedeutet das, dass nur Nutzer eines iPhone 6s (Plus), eines iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) oder iPhone X in den Genuss einiger Features kamen. Mit iOS 13 änderte Apple dies und ermöglicht viele „3D Touch“-Features auch auf Geräten ohne die Technologie, wie dem iPad, iPhone XR oder den neuen iPhone-11-Modellen.

iPhone als Taschenlampe: So stellen Sie die Helligkeit ein

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und wischen Sie vom unterem Bildschirmrand nach oben, um das neue Kontrollzentrum aufzurufen. Ab dem iPhone X wischen Sie hingegen von oben rechts nach unten. Im Kontrollzentrum sehen Sie verschiedene Einstellungen und Funktionen. Unter der „Bildschirmsynchr.“ befindet sich an erster Stelle die Taschenlampe. Ein einfacher Tipp darauf aktiviert sie.

Mit einem „3D Touch“-fähigem iPhone oder Gerät mit iOS 13 können Sie jedoch aus vier unterschiedliche Helligkeitsstufen auswählen, die seit iOS 11 nicht mehr bezeichnet sind. Dazu drücken Sie einfach fest beziehungsweise lange auf das Taschenlampen-Symbol und wischen auf der erscheinenden Leiste nach oben oder unten, um die Helligkeit anzupassen. Um die Taschenlampe wieder abzuschalten, reicht ein weiterer einfacher Tipp auf das Symbol.

Mehr zu diesen Themen: