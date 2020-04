iPhone SE 2: Gutes Zubehör muss nicht teuer sein – die besten Accessoires für preisbewusste Smartphone-Käufer

Spigen Liquid Crystal: preiswerte und dennoch hochwertige Schutzhülle für das iPhone SE

In Hand- und Hosentaschen kann es ruppig zugehen. Schlüssel, Münzen und allerlei Kleinkrams können das schöne Gehäuse des iPhone SE zerkratzen. Apple selbst bietet Premium-Schutzhüllen zum Preis von 39 Euro (Silikon) respektive 49 Euro (Leder) an. Doch unserer langjährigen Erfahrung nach schützen günstigere Hüllen nicht schlechter, so sie innen gefüttert sind. Aber auch günstige Cases bieten einen ausreichenden Basisschutz – gut und preiswert sind die Hüllen von Spigen, etwa die Spigen Liquid Crystal.

Preis: 9,99 Euro