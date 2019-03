iPhone nass geworden? Diese Gratis-App entfernt Wasser aus den Lautsprechern. Bei der Apple Watch können Sie die Lautsprecher mittlerweile per Software „versiegeln“ und für die Nutzung im Wasser fit machen. Ein beherzter Dreh an der Krone erzeugt später einen Ton am Lautsprecher, um das eingedrungene Wasser auszustoßen. Ähnlich funktionieren Lösungen fürs iPhone, die allerdings von Drittentwicklern stammen. Wir stellen Ihnen zwei vor, die beide kostenlos sind.