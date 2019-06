Seit Jahren kämpfen Google, Facebook und Co. um Ihre Nutzerdaten. Welche Websites besuchen Sie oft? Welche Badehose haben Sie sich in letzter Zeit öfter in welchem Modeshop angesehen? Welche Nachrichten lesen Sie? Diese und viele weitere Daten versuchen die großen Datenkraken von Ihnen zu erfahren, um persönliche Nutzerprofile zu erstellen. Apple wehrt sich deutlich gegen diese Sammelwut und möchte Ihre Daten schützen, aber das schafft das Unternehmen nicht ohne Ihre Hilfe.