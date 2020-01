iPhone 8 (Plus): So erzwingen Sie einen Neustart und bringen es in den Recovery-Modus

So erzwingen Sie einen Neustart am iPhone 8 (Plus)

Während das iPhone 7 (Plus) bereits aufgrund des fehlendes physischen Home-Buttons auf andere Art und Weise neu gestartet werden musste, wurde das Prozedere für das iPhone 8 (Plus) ein weiteres Mal geändert. Um den Neustart zu erzwingen, drücken Sie kurz die Lauter-Taste, dann die Leiser-Taste und halten Sie dann die Seitentaste auf der rechten Geräteseite gedrückt, bis das iPhone neu gestartet wird. Dies wird Ihnen durch das aufleuchtende Apple-Logo angezeigt. Die drei Tasten sollten Sie jedoch kurz hintereinander drücken, damit der Neustart funktioniert. Andernfalls landen Sie nur im „Ausschalten“-Menü.

So versetzen Sie das iPhone 8 (Plus) in den Recovery-Modus

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die neueste iTunes-Version installiert ist. Sollten Sie bereits macOS Catalina installiert haben, überprüfen Sie, dass die neueste Version installier ist. Schließen Sie Ihr iPhone 8 oder iPhone 8 Plus per Lightning-Kabel an Ihren Computer an und öffnen Sie iTunes beziehungsweise ab macOS Catalina den Finder und wählen in der Seitenleiste Ihr iOS-Gerät aus. Starten Sie Ihr iPhone neu, indem Sie erst die Lauter-Taste drücken und dann die Leister-Taste, bevor Sie dann die Seitentaste gedrückt halten.

Halten Sie die Seitentaste auch weiterhin gedrückt, wenn das Apple-Logo erscheint. Lassen Sie die Taste erst los, sobald Sie das iTunes-Icon sehen. In iTunes wird Ihnen nun angeboten, das Gerät zu aktualisieren oder wiederherzustellen.

Um den Recovery-Modus wieder zu verlassen, halten Sie einfach erneut die Seitentaste gedrückt, bis das iTunes-Icon vom Display verschwindet.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 842,06€

Mehr zu diesen Themen: