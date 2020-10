iPhone 12 mini: So groß ist es in deiner Hand

In 2020 bietet Apple das iPhone erstmals als Mini-Ausführung an. Im Vergleich zu den ersten Generation bis zum iPhone 5S ist es zwar immer noch groß, aber für heutige Verhältnisse dann doch sehr klein. Die Kollegen von MacRumors haben sich daher die Mühe gemacht und sämtliche verfügbare Modelle in einen Vergleich gesetzt, um einmal die Größenunterschiede auf einen Blick sehen zu können. Diese fallen besonders zwischen dem iPhone 12 Pro Max und dem iPhone 12 mini gewaltig aus. Letzteres ist nur wenig größer als das erste iPhone SE, aber kleiner als dessen zweite Generation.

In der Übersicht wird allerdings auch deutlich, dass Apple über die Jahre stückweise die einzelnen Modelle vergrößert und auch in diesem Jahr wieder die Größe nach oben korrigierte, während das Gewicht glücklicherweise relativ konstant blieb. Daher freuen sich bereits viele Nutzer auf die kleine Ausnahme: das iPhone 12 mini.

So groß ist das iPhone 12 mini in deiner Hand

Leider lässt sich das iPhone 12 mini mit keinem bisherigen Modell vergleichen, da es eine gute Zwischengröße darstellt. Während man natürlich die tatsächliche Haptik noch nicht erfassen kann, gibt die Website MacRumors auch einen Ausblick auf die ungefähre Displaygröße im Vergleich zu aktuellen Geräten. Dazu stellt man Grafiken bereit, die die das Größenverhältnis des Mini-Displays korrekt darstellen.

Dazu reicht es aus, wenn man die Links anklickt und dann das Bild in der Fotos-App speichert. Ruft man dann die App auf und öffnet das Foto, kann man mit einem Tipp auf das Display den Vollbildmodus ohne störende Menüs aktivieren Die Grafiken sind sowohl für Rechts- als auch Linkshänder verfügbar.

Sollte Apple zukünftig solche Grafiken veröffentlichen anstatt AR-Version auf der offiziellen Website bereitzustellen? Bei der Apple Watch liefert man seit Jahren schon eine akkurate Voransicht in der Apple-Store- App. Für das iPhone wäre dies ebenfalls wünschenswert. Was meint ihr?

