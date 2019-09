23.09.2019 - 17:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Am iPhone ist die Bildschirmtastatur stets in Reichweite des Daumens platziert und erlaubt damit ein schnelles Tippen. iPad-Nutzer erhalten hingegen eine sehr große Version des digitalen Eingabegeräts, welches allerdings dafür Schnellfunktionen wie das Kopieren, Einfügen, Rückgängig machen und Wiederholen mitbringt. Mit iPadOS gibt es nun eine kompakte Alternative, die das Keyboard auf das Wesentliche reduziert.

Geteilte Tastatur

Als langjähriger iPad-Nutzer kennen Sie vermutlich bereits die Möglichkeit die große Bildschirmtastatur in zwei Hälften zu teilen, um ganz einfach alle Tasten mit beiden Daumen vom Rand aus erreichen zu können. Dazu öffnen Sie zunächst die „Einstellungen > Allgemein > Tastatur“ und aktivieren die Option „Geteilte Tastatur“. Tippen Sie nun in einer beliebigen App auf ein Textfeld zur Eingabe, um die Tastatur zu öffnen. Die geteilte Tastatur aktivieren Sie, indem Sie einfach zwei Finger darauf legen und die Tastatur auseinanderziehen. Für die große Tastatur führen Sie die beiden Finger später auf selbe Weise wieder zusammen.

Schwebende Tastatur

Mindestens genauso benutzerfreundlich und vor allem komfortabel ist jedoch die neue schwebende Tastatur. Diese bietet Ihnen eine kompaktere Alternative zur geteilten Tastatur und ist dazu noch frei auf dem Bildschirm platzierbarer, sodass Sie sie an eine Stelle legen können, an der sie Sie nicht stört. Um die neue Tastatur im iPhone-Format zu aktivieren, öffnen Sie beispielsweise eine Notiz in der Notizen-App des iPads und tippen dann auf das Textfeld, damit Apples Bildschirmtastatur erscheint. Ziehen Sie diese nun mit zwei Fingern zusammen, um sie kleiner darzustellen. Halten Sie den Finger auf die kleine Leiste am unteren Rand, wenn Sie die Tastatur an eine beliebige Stelle verschieben möchten.

