19.09.2019 - 09:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor drei Jahren begann Apple damit das iPhone mit einer IP-Zertifizierung zu versehen. Dadurch konnte damals das iPhone 7 erstmals auch offiziell Umwelteinflüssen wie Wasser und Staub trotzen. Apple machte dies auch in Werbematerialien deutlich. Damit holte man zur Konkurrenz auf, die schon länger auf die Zertifizierung setzt. Mit dem iPhone XS und XS Max ging man einen Schritt weiter. Wir erklären Ihnen, was es mit IP67 und IP68 auf sich hat.

Bis zu einem gewissen Grad waren bisher alle iPhone-Generation vor Spritzwasser geschützt. Offiziell garantierte Apple den Schutz allerdings erst 2016 mit dem iPhone 7 und 7 Plus. Egal, ob Regen oder der Sturz ins Waschbecken beziehungsweise die Badewanne mussten den Nutzer von da an keine Sorgen mehr bereiten. Jedoch waren die Modelle bisher nur nach IP67 zertifiziert. Dies schließt auch das iPhone XR ein. Damit bieten Geräte nur teilweise Schutz gegen das Eindringen von Staub oder Wasser. Erst das iPhone XS und XS Max sind mit IP68 offiziell besser geschützt. Doch was bedeutet IP67? Was hat es mit IP68 auf sich?

IP68 - Das bedeutet die Zertifizierung

IP steht dabei als Abkürzung für „Ingress Protection“ oder auch „International Protection“ – je nach Quelle. Die IP-Zertifizierung beschreibt dabei, dass ein elektronisches Gerät gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Festkörpern geschützt ist. Inwieweit dies der Realität entspricht, ist abhängig von den beiden nachstehenden Kennziffern. Wird eine Kennziffer von der Zertifizierung ausgeschlossen, wird sie durch „X“ ersetzt, sodass Bezeichnungen wie „IPX7“ auftauchen können. Die IP-Zertifizierung im Überblick:

Die 1. Kennziffer:

IP0X: kein Schutz

IP1X: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 50 mm

IP2X: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm

IP3X: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5 mm

IP4X: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm

IP5X: Geschützt gegen Staub in schädigender Menge

IP6X: Staubdicht

Die 2. Kennziffer:

IPX0: kein Schutz

IPX1: Schutz gegen Tropfwasser

IPX2: Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist

IPX3: Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte

IPX4: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

IPX5: Schutz gegen Strahlwasser (aus einer Düse) aus beliebigem Winkel

IPX6: Schutz gegen starkes Strahlwasser

IPX7: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

IPX8: Schutz gegen dauerndes Untertauchen

IPX9: Schutz gegen Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung

Nach dieser Nomierung sind das iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X und iPhone XR nach IP67 zertifiziert. Damit sind die Geräte staubdicht und gegen „zeitweiliges Untertauchen“ geschützt. Konkret können die Modelle für maximal 30 Minuten in einer Wassertiefe von bis zu einem Meter verweilen, bevor Schäden entstehen können. Bei Sturzschäden erlischt der Schutz hingegen. Auch andere Flüssigkeiten als Wasser sind nicht abgedeckt.

Anders sieht es beim iPhone XS, XS Max und den neueren Modellen aus. Beide Modelle wurden nach IP68 zertifiziert und können dadurch für bis zu 30 Minuten in maximal zwei Metern Wassertiefe verweilen. Apple gibt darüberhinaus an, dass sowohl Salzwasser, Kaffee, Tee, Limo und andere Flüssigkeiten den Geräten nichts ausmachen. Allerdings sollten Sie auch hier beachten, dass Sie ein iPhone mit IP68-Zertifizierung nach dem Bad nicht sofort laden, sondern vorher ausreichend trocknen.

