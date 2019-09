12.09.2019 - 17:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



iOS 13 birgt viele neue Funktionen. In diesem Jahr hat Apple einmal mehr großen Fokus auf den Safari-Webbrowser gelegt. Neben Funktionen wie der stetigen Darstellung als Desktop-Website und individuellen Einstellungen für Websites verbesserte das Unternehmen auch bestehende Features. Beispielsweise lassen sich Webseiten deutlich einfacher als PDF speichern. Wir erklären Ihnen, wie das ganz einfach funktioniert.

Webseiten direkt als PDF teilen

Das Internet verändert sich ständig. Wenn Sie also einen Link mit Freunden oder Bekannten teilen, kann es vorkommen, dass diese andere Informationen erhalten als Sie. Alternativ können Sie die aktuelle Seite als PDF sichern und verschicken. Bislang war dies umständlich und erforderte die Druckansicht. iOS 13 vereinfacht den Prozess.

Öffnen Sie dazu eine Webseite in Safari und tippen Sie auf das „Teilen“-Symbol. Im Menü sehen sich oben den Seitentitel. Tippen Sie darunter auf „Optionen“ und wählen Sie „PDF“ aus. Tippen Sie auf „OK“. Wählen Sie danach Mail, Nachrichten, AirDrop oder einen anderen Dienst aus, um die Webseite als PDF zu senden.

Sollten Sie nach der Auswahl zurückkehren, dann sehen Sie neben „Optionen“ die Dateigröße.

(Bild: Screenshot)

(Bild: Screenshot)

Die lange Alternative zum neuen Feature

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone oder iPad zur Hand und öffnen Sie Safari. Rufen Sie eine beliebige Seite auf. Tippen Sie auf „Aa“ und wählen Sie „Reader-Darstellung einblenden“ aus. Tippen Sie dann auf das Teilen-Symbol am unteren Bildschirmrand. Wählen Sie in der Ebene mit den Apps am Ende „Mehr“ aus und tippen dann auf „Bücher“.

Die PDF wird direkt erstellt und Sie werden in die iBooks-App weitergeleitet. In iBooks öffnet sich nun die Webseite als PDF. Die PDF können Sie jetzt jederzeit offline lesen, drucken oder per E-Mail versenden.

Hinweis: Manche Webseiten lassen sich nicht direkt als PDF speichern oder bleiben leer.

