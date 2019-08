19.08.2019 - 17:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In rund vier Wochen erwarten wir endlich iOS 13. Nachdem Apple im Juni zur WWDC die Katze aus dem Sack ließ und den lang ersehnten Dark Mode ankündigte, hat das Warten bald ein Ende. Als kleine Einstimmung möchten wir Ihnen bereits zwei Tricks im Zusammenhang mit dem dunklem Erscheinungsbild vorstellen. Anders als bei anderen Features gibt es gleich mehrere Aktivierungsmöglichkeiten sowie eine nette Neuerung.

Dark Mode aktivieren

Nachdem Sie demnächst das Update auf iOS 13 abgeschlossen haben, erhalten Sie erstmals die Möglichkeit, den Dark Mode zu aktivieren. Apple gibt Ihnen allerlei Optionen an die Hand, um das dunkle Erscheinungsbild einzuschalten. In den Einstellungen können Sie unter dem Menüpunkt „Anzeige & Helligkeit“ zwischen den beiden Farbthemen wechseln. Wir empfehlen Ihnen jedoch den automatischen Wechsel zu aktivieren. Standardmäßig ändert sich dann jeweils zum Sonnenauf- und -untergang das Erscheinungsbild. Sie können aber auch einen eigenen Zeitplan festlegen.

(Bild: Screenshot)

Alternativ dazu lässt sich auch der Dark Mode auch im Kontrollzentrum aktivieren. Drücken Sie dazu für kurze Zeit auf die Helligkeitsleiste. Anschließend tippen Sie auf „Modus“ – schon wechselt das Betriebssystem die Farbe.

Hintergrundbilder für den Dark Mode

Mit dem Dark Mode kommt auch eine große Frage auf: Was ist mit dem Bildschirmhintergründen? Wenn Sie auf die originalen Wallpaper des iPhone vertrauen, dann gibt es gute Neuigkeiten: Apple bietet verschiedene Hintergründe an, die sich an das aktuelle Farbthema anpassen und dies gegebenenfalls sogar automatisch wechseln.

Öffnen Sie dazu die Einstellungen und rufen Sie den Eintrag „Hintergrundbild“ auf. Bei eigenen oder nicht unterstützten Wallpapern können Sie hier „Dunkles Erscheinungsbild dunkelt das Hintergrundbild ab“ aktivieren. Tippen Sie ansonsten auf „Neuen Hintergrund wählen“ und dann auf „Einzelbild“. Oben sehen Sie Wallpaper mit dem Dark-Mode-Symbol. Dies symbolisiert, dass diese in zwei Farbthemen vorliegen.

(Bild: Screenshot)

