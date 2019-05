31.05.2019 - 16:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



31.05.2019 - 16:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mittlerweile sind bereits sehr viele Webseiten für die Nutzung mit Tablets und Smartphones sehr gut optimiert. Doch für die Anpassung an die kleineren Display muss man oft auch auf so manche und oftmals wichtige Funktion verzichten. Damit man auch unter iOS 12 Zugriff auf spezielle Features hat, gibt es zwei Tricks, um die normale Desktop-Seite in Safari am iPhone oder iPad aufzurufen.

Egal, ob Sie auf maclife.de, amazon.de oder anderen Webseiten surfen - mit dem iPhone oder iPad landen Sie fast ohne Ausnahme auf der mobilen Version der Seite. Dies hat den Vorteil, dass die Bedienung an Ihr Gerät angepasst ist und Sie somit sehr gut navigieren und Texte lesen können. Der Nachteil ist aber, dass auch einige Funktionen nicht angezeigt werden. Um in iOS 12 Zugriff auf diese zu bekommen, können Sie folgendes tun:

So rufen Sie am iPhone Desktop-Versionen von Webseiten in Safari auf

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone oder iPad zur Hand und öffnen Sie dann den Safari-Webbrowser. Rufen Sie nun eine Webseite, die wie maclife.de für Smartphones und Tablets optimiert ist, auf. Danach halten Sie den Finger auf das Neuladen-Symbol rechts in der Adressleiste gedrückt. Jetzt erscheint die Option „Desktop-Site anfordern“. Mit einem Fingertipp darauf wird die Seite als Desktop-Seite sofort neu geladen.

Alternativ dazu können Sie in der Menüleiste auf das Teilen-Symbol am unteren (iPhone) beziehungsweise oberen (iPad) Bildschirmrand tippen und wählen Sie dann die Option „Desktop-Site anfordern“ aus. Auch hier wird nach wenigen Sekunden die Webseite in ihrer Desktop-Version geladen.

Hinweis: Nicht alle Websites unterstützen das Safari-Feature. Auf diesen Seiten wird jedoch oftmals ein gesonderter Button angezeigt, der ebenfalls zum gewünschten Ergebnis führt. Einige Seiten fragen auch schon beim Öffnen, ob Sie lieber in der optimierten oder in der vollen Ansicht die Website betreten möchten.

