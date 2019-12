Das perfekte Geschenk zum Fest: Kalender mit DESIGNER 3 gestalten

Ein selbst gestalteter Fotokalender ist das perfekte Geschenk zu Weihnachten – und mit DESIGNER 3 von fotobuch.de erstellen Sie einen individuellen und hochwertigen Kalender mit Ihren Fotos in wenigen Minuten. Alles, was Sie brauchen, sind mindestens 13 Fotos (für zwölf Monatsblätter plus ein Deckblatt). Der intelligente Assistent der Software DESIGNER 3 hilft Ihnen, die Fotos zu ordnen, auf Wunsch mit Texten zu versehen und auf die Blätter zu verteilen. Nach einem weiteren Klick ist Ihr Kalender schon bestellfertig!

Einfach und individuell

Dennoch haben Sie mit DESIGNER 3 jede nur erdenkliche Freiheit, die Kalenderblätter und die Kalendarien zu gestalten. Dabei unterstützt Sie DESIGNER 3 mit cleveren Tools wie dem intuitiven SmartLayout, das Fotos und Texte immer perfekt anordnet. Die Position und Größe der Kalendarien legen Sie einfach durch Ziehen der entsprechenden Vorlagen aus der Kreativ-Sidebar auf das Kalenderblatt fest. Ebenso einfach ändern Sie den Stil und die Farben der Kalendarien: Vorlagen anwenden genügt!

Dazu kommen viele Komfortfunktionen, mit denen Sie Ihren Kalender weiter individualisieren: Das Startdatum lässt sich flexibel festlegen, eigene Einträge dem Kalendarium hinzufügen und mit den Familienkalendarien legen Sie flexibel Spalten für alle Mitglieder Ihrer Familie fest! Wie gut das funktioniert, sehen Sie oben in unserer Galerie oder Sie schauen sich das Video weiter unten an. Bei fotobuch.de erhalten Sie Ihren Kalender digital gedruckt auf zertifiziertem Papier (fomanu™ selection Silk mit 300 g/m²) in Größen bis DIN A2, sowohl im Hoch- als auch im Querformat.

Fotokalender Schritt für Schritt gestalten

Mehr zu diesen Themen: