23.01.2019 - 09:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der Welt der Apple-Nachrichten-App gibt es grüne (SMS) und blaue Nachrichten (iMessage), aber wussten Sie, dass es in einigen Sonderfällen auch rote Kontakte geben kann? An diese lassen sich keine Nachrichten senden. Dabei handelt es sich weniger um einen echten Fehler, sondern vielmehr um einen Sonderfall, der den Mac betrifft. Jedoch lässt sich dieser Umstand mit wenigen Handgriffen aus der Welt schaffen.

Warum sind Kontakte plötzlich rot in iMessage

Wenn Sie ab und an auch über Ihren Mac eine Nachricht schreiben, dann haben Sie vielleicht schon ein Problem gesehen, dass auf einen einfachen Grund zurückzuführen ist. Wenn Sie einen Kontakt auswählen, ist dieser üblicherweise blau für eine Nachricht per iMessage oder grün für eine SMS. In einigen Fällen ist der Kontakt hingegen rot. Dies liegt an einer einfachen Sache: Wenn es sich nicht um einen Kontakt mit iMessage handelt, dann wird die Nachricht per SMS geschickt. Allerdings funktioniert das nur, wenn Sie das Feature zur SMS-Weiterleitung auf dem iPhone aktiviert haben. In einigen Fällen kann sich dies nämlich deaktivieren, wenn Sie etwa auf ein neues Gerät umsteigen.

So werden die Kontakt wieder grün

Wenn Ihnen also Kontakte nach der Auswahl rot in der Nachrichten-App angezeigt werden, dann können Sie keine Nachricht an diesen senden. Hier müssen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand nehmen und die Einstellungen aufrufen. Danach tippen Sie auf „Nachrichten“ und wählen „SMS-Weiterleitung“ aus. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mac hier angezeigt wird und für den SMS-Versand aktiviert ist. Nach wenigen Augenblick sollte der rote Kontakt am Mac wieder grün werden.

Kurzfassung:

Kontakt erscheint rot in Nachrichten am Mac

Einstellungen auf dem iPhone öffnen

„Nachrichten > SMS-Weiterleitung“ aufrufen

Überprüfen, ob der Mac für die SMS-Weiterleitung aktiviert ist und gegebenfalls wieder aktivieren

