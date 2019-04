iMac, MacBook Pro und iPhone X (Bild: Devon Janse van Rensburg)

Schnell geprüft: Hat Ihr Mac Bluetooth 5? Es gibt immer wieder neue Varianten von Wi-Fi und Bluetooth. Die sind nicht bloße Spielerei, sondern bieten in der Regel mehr Geschwindigkeit, höhere Reichweite und auch niedrigeren Energieverbrauch. So auch bei Bluetooth 5. Aber können Sie an Ihrem Mac davon profitieren? Wenn Sie passendes Zubehör kaufen, dass BT5 unterstützt, ja. Nur kann Ihr Mac das überhaupt? Wir verraten Ihnen, wo Sie nachschauen müssen, um es in Erfahrung zu bringen.

Vieles an Ihrem Mac kann mit dem Apfel beginnen. So auch in diesem Fall.

Klicken Sie auf das Apfelsymbol in der Menüleiste. Wählen Sie „Über diesen Mac“ aus.

Über diesen Mac (Bild: Screenshot)

Klicken Sie in dem Dialogfenster auf den Button „Systembericht“.

Dialogfenster (Bild: Screenshot)

Markieren Sie im Informationsfenster in der Seitenleiste den Punkt Bluetooth (die Liste ist alphabetisch sortiert).

Systeminformationen zu Bluetooth (Bild: Screenshot)

Suchen Sie nach dem Eintrag für die „LMP-Version“. Dort steht in Klammern ein Zeichenkombination nach dem Vorbild (0x?). Sieht man davon ab, dass Apple freundlicherweise bereits die BT-Version davor ausschreibt, können Sie aber auf Nummer sicher gehen, indem Sie den Wert in Klammern berücksichtigen. Welche Ziffer am Ende steht, also ob 0x0 bis 0x9, weist auf die passende Bluetooth-Version hin.

0 steht für Bluetooth 1.0b

1 steht für Bluetooth 1.1

2 steht für Bluetooth 1.2

3 steht für Bluetooth 2.0 + EDR

4 steht für Bluetooth 2.1 + EDR

5 steht für Bluetooth 3.0 + HS

6 steht für Bluetooth 4.0

7 steht für Bluetooth 4.1

8 steht für Bluetooth 4.2

9 steht für Bluetooth 5

Was kann Bluetooth 5

Gegenüber dem Vorgänger verspricht Bluetooth 5.0 einiges an Annehmlichkeiten. Dies sind:

die doppelte Übertragungsgeschwindigkeit,

die vierfache Reichweite,

eine bessere Übertragung und Komprimierung,

und Broadcast-Pakete mit 800 Prozent mehr Kapazität.

