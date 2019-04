08.04.2019 - 14:41 Uhr Geschrieben von Mac Life



> (Bild: Fomanu AG) Designer 3 Die neue Fotobuch-Software Designer 3 von fotobuch.de gibt es für macOS, Windows und Linux. Bis auf wenige Detailfunktionen ist sie unter allen drei Betriebssystemen identisch. Auf der Seite www.fotobuch.de können Sie sie kostenlos herunterladen.



Sticker können mehr sein als nur bunte Schmuckelemente. Mit der Software Designer 3 von fotobuch.de werden die Sticker individuell und harmonieren mit Ihren Fotos. So werden sie zu einer stimmungsvollen Ergänzung Ihres Fotobuches. Wie Sie die Gestaltungselemente anwenden und anpassen, erklären wir hier.

Fotobuch Sticker

Sticker sind Grafikelemente, die in der Software Designer 3 frei zur Verfügung stehen. Sie anzuwenden, ist kinderleicht: Ein Klick auf den ersten Reiter in der Kreativleiste öffnet eine Übersicht. Sie ist nach Themen gegliedert. Wenn Sie nicht suchen wollen, geben Sie Ihr Thema in das Suchfeld ein – benötigen Sie zum Beispiel eine italienische Flagge, so reicht das Tippen von „Italien Flagge“ aus. Sticker können einfach auf die Buchseite gezogen und wie Fotos auch gedreht, skaliert und frei platziert werden.

Perfekt anpassen

In Designer 3 ist jedoch noch viel mehr möglich: Fast alle Sticker können Sie farblich präzise anpassen. Varianten der Grafik wählen Sie über eine interaktiv erscheinende Symbolleiste aus. Haben Sticker einen eigenen Textplatzhalter, so können Sie diesen beliebig anpassen. Wird der Text länger als das Original, so passt Designer 3 die Schriftgröße dynamisch an. Designer 3 bringt ein außergewöhnlich breites Themenspektrum an Stickern mit, so dass Sie für alle Arten von Fotobüchern sofort passende Grafikelemente finden – alle möglichen Urlaubsländer und Reisethemen werden genauso abgedeckt wie Feiern, Hochzeiten und Kinderthemen. Auch viele universell einsetzbare Sticker sind dabei: Sprechblasen und Etiketten (natürlich frei und flexibel beschriftbar), Schmuckrahmen, Pfeile, Tiere, Buchstaben und viele kreative Designs, die teils selbst wieder mit ihren eigenen Fotos ergänzt werden können. Mit den Stickern von Designer 3 werten Sie jedes Fotobuch deutlich auf!

Im folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sticker zu einer stimmungsvollen Ergänzung Ihres Fotobuches werden:

