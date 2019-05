Kopieren Sie Informationen zwischen iPhone, iPad und Mac in der gemeinsamen Zwischenablage (Bild: PolaroMagnet)

So praktisch: Die gemeinsame Zwischenablage von iPad, iPhone und Mac. Kennen Sie die „gemeinsame Zwischenablage“? Eigentlich ist sie ja ein alter Hut. Denn Apple führte das Feature bereits vor zwei Jahren mit iOS 10 und macOS Sierra ein. Sie können seitdem Dinge auf einem Gerät „ausschneiden“ oder „kopieren“ und auf einem anderen Gerät „einfügen“. Das ist manchmal ganz hilfreich. Mit der Zeit, und vor allem mit iOS 12 hat Apple die Interaktionen über Geräte hinweg noch weiter ausgebaut. Sie können mit der iPhone-Kamera Bilder oder Dokumente in die Desktop-Anwendungen „hineinbeamen“. Wir fanden es angebracht, noch einmal an das tolle Feature zu erinnern.

Zugegeben, Apple macht nicht immer alles richtig. Doch manche Funktionen, die das Unternehmen über die Jahre in seine Betriebssystem implementiert hat, sind äußerst hilfreich. Ein solches Feature ist die „gemeinsame Zwischenablage”, die vor zwei Jahren in iOS und macOS eingeführt wurde.

Gemeinsame Zwischenablage zwischen iOS und macOS

Sie kopieren einen URL oder eine Adresse, vielleicht ein Wort oder gleich ein ganzes Bild am iPhone in die Zwischenablage. Wenn Sie das Bild dann am Mac in einer Textverarbeitung oder einem anderen Programm wie durch Zauberhand einfügen, dann ist die „gemeinsame Zwischenablage“ dafür verantwortlich.

Das Feature lässt sich allerdings ein wenig bitten und ist auf die iCloud angewiesen. Die, das wissen wir alle, ist nicht immer ganz auf der Höhe der Zeit. Doch Sie können die Voraussetzungen schaffen, damit die Inhalte vom iPhone zum Mac und vice versa wie von Zauberhand durch die Zwischenablage wandern. Melden Sie sich dazu auf den verwendeten Geräten mit demselben iCloud-Account an und aktivieren das „Handoff“-Feature in den Einstellungen.

Handoff müssen Sie auf allen Geräten aktivieren, damit das Feature funktioniert (Bild: Screenshot)

Sie können dann etwas am iPhone kopieren und am Mac einfügen, oder am Mac kopieren und am iPad einfügen. Das funktioniert wahlweise über das Kontextmenü mit Rechtsklick oder die entsprechenden Tastenkombinationen.

