Die fünf exklusiven Funktionen Ihres neuen iPads

Das Dock funktioniert fast wie am Mac

Das Dock spielt am iPad eine zentrale Rolle. Nicht nur das Aussehen erinnert an das Mac-Dock, sondern auch verschiedene Funktionen. So lassen sich deutlich mehr Apps ablegen als am iPhone. Bis zu 15 Applikationen sollen dort Platz finden, die dir jederzeit schnellen Zugriff bieten, da das Dock mit einem Wisch vom unteren Bildschirmrand nach oben in jeder App aufgerufen werden kann. Das Dock verfügt auch über einen Trennstrich. Dieser trennt abgelegte Apps (links) von den zuletzt verwendeten Apps.