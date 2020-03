Fotos mit dem iPhone: So aktivieren Sie die Wasserwaage für die Kamera-App

Egal, ob Sie eine Seite in einem Buch, einen Zettel oder etwas anderes von oben abfotografieren – selten trifft man den perfekten Winkel, sodass das Objekt oftmals leicht verzerrt wirkt. Ein eher unbekanntes Feature, das seit iOS 11 vorhanden ist, greift genau an dieser Stelle ein und hilft Ihnen Ihr iPhone perfekt über dem Motiv auszurichten – und zwar ohne zusätzliches Stativ oder andere Hilfsmittel.

Ähnlich wie in der Kompass-App kann man das Gyroskop auch für die Kamera-App aktivieren. Dies erleichtert Ihnen die Ausrichtung in folgenden Kamera-Modi: „Zeitraffer“, „Foto“, „Porträt“ und „Quadrat“. Bevor dies allerdings funktioniert, müssen Sie jedoch eine Einstellung vornehmen.

SO funktioniert die Wasserwaage in der Kamera-App

Um das Wasserwaagen-Feature in der Kamera-App nutzen zu können stellen Sie zunächst sicher, dass auf Ihrem iPhone mindestens iOS 11 oder neuer installiert ist. Öffnen Sie anschließend die Einstellungs-App und scrollen Sie nach unten, bis Sie den Eintrag „Kamera“ sehen. Ziehen Sie den Regler nun neben „Raster“ nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.

Wechseln Sie nun zurück zu Kamera-App und wählen einen der oben genannten Kamera-Modi aus. Halten Sie nun die iPhone-Kamera in Richtung Boden (oder Himmel) und es erscheint in der Mitte des Rasters ein Fadenkreuz. An diesem können Sie nun Ihr Gerät ausrichten. Wenn es gelb leuchtet, dann ist Ihr iPhone perfekt in waagerechter Position.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 815,00 €

Mehr zu diesen Themen: