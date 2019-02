25.02.2019 - 09:11 Uhr Geschrieben von Mac Life



> (Bild: Fomanu AG) Designer 3 Die neue Fotobuch-Software Designer 3 von fotobuch.de gibt es für macOS, Windows und Linux. Bis auf wenige Detailfunktionen ist sie unter allen drei Betriebssystemen identisch. Auf der Seite www.fotobuch.de können Sie sie kostenlos herunterladen.



Designer 3 ist die richtungsweisende Software der Fomanu AG, die unter der Marke „fotobuch.de“ das Fotobuch als weltweit erster Anbieter bekannt gemacht hat. In einer mehrteiligen Serie stellen wir die innovativen Features der ausgereiften Fotobuch-Software vor. Diesmal: So erstellen Sie mit den flexiblen Vorlagen von Designer 3 unkompliziert hochwertige Designs.

Vorlagen sind professionelle Buchdesigns, die die Anwender von Designer 3 einfach mit eigenen Fotos und Texten füllen können. So sind – eigentlich sehr aufwendige – Gestaltungen mit Schmuckelementen, Farben und Grafikelementen innerhalb von Sekunden erledigt. Designer 3 liefert eine Vielzahl an thematisch und farblich unterschiedlichen Vorlagen mit. Von Scrapbooks über Reisebücher und Partythemen bis hin zu Kinderfotobüchern und Retrostyle-Elementen ist dort alles zu finden. Um sie auf eine Seite anzuwenden, reicht es, sie aus der Kreativleiste auf eine Buchseite zu ziehen.

Dynamische Anpassung

Anders als herkömmliche Seitenvorlagen sind die Vorlagen von Designer 3 allerdings dynamisch. Ist eine Seite bereits gestaltet, so bleibt dieses Layout auch in der neuen Vorlage bestehen. Das schon erwähnte SmartLayout von Designer 3 (siehe dazu Teil 2 unserer Workshop-Serie) sorgt dafür, dass sich die Größen der Bild- und Textboxen dynamisch anpassen, aber alle Bilder und die zugehörigen Texte an ihrem Ort bleiben. Selbstverständlich steht SmartLayout weiterhin zur Verfügung, so dass jederzeit Fotos und Texte hinzugefügt, vergrößert oder verkleinert werden können – und das Layout bleibt stets perfekt. Die vielen Vorlagen sind auf Wunsch beliebig anpassbar: Hintergrundfarben, Schriftarten, -größen und auch Schriftfarben lassen sich ändern. Manche Vorlagen bringen Bild- oder Designelemente mit: Auch diese lassen sich noch verschieben, skalieren oder entfernen. Bilder können natürlich mit eigenen Fotos ersetzt werden. Einfacher und flexibler geht es nicht!

Hier gelangen Sie direkt zur kostenlosen Software

Im folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie einfach die Gestaltung mit dynamischen Vorlagen funktioniert:

