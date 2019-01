Fehler beim Wiederherstellen eines iPhone: Problemlösung in wenigen Schritten. Folgendes Szenario: Sie schließen Ihr iPhone an den Computer an, und wollen das Gerät aktualisieren oder wiederherstellen. Sie erhalten während der Vorgangs einen Fehlercode angezeigt. Was können Sie tun? Wir geben Ihnen nachfolgend „ganz simple“ Schritte an die Hand, wie Sie die Fehler womöglich ohne große „Arbeiten“ aus der Welt schaffen.