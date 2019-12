Erinnerungen am iPhone erstellen: So nutzen Sie die neuen Schnellzugriff und fügen Anhänge an

Erinnerung mit Schnellzugriff erstellen

Die neue Erinnerungen-App bringt nicht nur ein neues Design, sondern auch mehr Komfort. So erlaubt Ihnen Apple nicht nur das Erstellen von Gruppen für mehr Übersicht, sondern schon beim Erstellen einer Aufgabe macht man es Ihnen einfacher. Wenn Sie eine neue Aufgabe eingeben, erscheinen über der Tastatur vier Symbol, die Sie eine Uhrzeit, einen Ort, eine Priorität sowie ein Foto hinzufügen lassen. Zuvor versteckten sich die Funktionen in den Menüs.

Anhänge an Erinnerungen anfügen

Mit wenigen Tipps können Sie Fotos, gescannte Dokumente sowie Weblinks an bestehende Erinnerungen anfügen. Dies ist praktisch, wenn Sie beispielsweise die Einkaufsliste mit Bilder ergänzen möchten. Um einen Anhang hinzuzufügen, rufen Sie eine beliebige Liste in der Erinnerungen-App auf. Tippen Sie erst einen Eintrag an, damit das „i“-Symbol erscheint und dann das Symbol. Während Sie neben dem Eintrag „URL“ einen Weblink einfügen können, erlaubt Ihnen ein Tipp auf „Bilder hinzufügen“ den Zugriff auf die in der Fotos-App gesicherten Bilder sowie das Aufnehmen neuer Fotos. Alternativ können Sie auch ein Dokument scannen.



