So lassen Sie sich an etwas erinnern, wenn Sie jemanden eine Nachricht schreiben - am iPhone und Mac

Am Mac: Erinnerungen für iMessage

Apple erlaubt Ihnen schon längst, dass Sie sich an bestimmten Tagen oder auch Orten über ausgewählte Aufgaben aus der Erinnerungen-App benachrichtigen lassen. In iOS 13, iPadOS und macOS Catalina geht man einen Schritt weiter. Sie können Sie nun auch an etwas erinnern lassen, wenn mit einer bestimmten Person in der Nachrichten-App schreiben. Führen Sie etwa eine Liste über verborgte Gegenstände, dann vergessen Sie beim nächsten Chat nicht nachzufragen.

Die Funktion ist schnell einzurichten. Klicken Sie hinter einer Aufgabe auf das i-Symbol und setzen Sie nun einen Haken vor „Beim Senden von Nachrichten an eine Person“. Klicken Sie darunter auf „Kontakt hinzufügen“ und wählen Sie dann eine Person aus Ihrem Adressbuch aus.

Am iPhone und iPad: Erinnerungen für iMessage

In iOS 13 können Sie sich ebenfalls an eine Aufgabe erinnern lassen, wenn Sie mit einer bestimmten Person in der Nachrichten-App schreiben beziehungsweise wird dies, unabhängig vom Gerät auf dem Sie die Erinnerung erstellt haben, auf andere Apple-Geräte synchronisiert. Die Funktion ist schnell eingerichtet. Tippen Sie eine Aufgabe an und dann dahinter auf das „i“-Symbol. Ziehen Sie nun den Regler neben „Beim Senden einer Nachricht erinnern“ nach rechts. Tippen Sie darunter auf „Person auswählen“ und wählen Sie dann einen Kontakt aus Ihrem Adressbuch aus.



