31.08.2019 - 08:03 Uhr Geschrieben von Mac Life

Die Apple Watch ist weiter auf dem Weg zum wichtigsten Produkt des iPhone-Konzerns. Vielleicht nicht aus wirtschaftlicher Sicht, wohl aber von der Bedeutsamkeit her. Dass Sie seit einiger Zeit auch ein EKG anfertigen kann, macht Sie noch interessanter. Wir verraten Ihnen, wie das funktioniert, und vor allem, wie einfach Sie es mit Ihrer eigenen Watch Series 4 auch tun können.



31.08.2019 - 08:03 Uhr Geschrieben von Mac Life

Es kann so einfach sein: EKG-App starten, Finger auf die Krone legen und 30 Sekunden warten. Mehr müssen Sie nicht tun, um ein Elektrokadiogramm mit der Apple Watch Series 4 zu erstellen. Ältere Version der Smartwatch verfügen nicht über diese Funktion. (Bild: Apple)

Solange die Apple Watch ein Zubehör zum iPhone bleibt, wird es dieses natürlich nie überflügeln können. Aber wer weiß, ob das ewig so bleibt. Um einen iPod sinnvoll nutzen zu können, brauchte man schließlich auch lange Zeit einen Mac oder PC – bis der iPod touch kam.

Die Apple Watch jedenfalls hat nun auch in Deutschland die nächste große Hürde genommen: Das schon seit letztem Jahr in den USA für die Apple Watch Series 4 verfügbare EKG-Feature wurde nun, mit watchOS 5.2, auch in Deutschland und zahlreichen weiteren europäischen Staaten freigeschaltet.

Schon länger kann die Apple Watch bei zu hoher oder auch zu niedriger Herzfrequenz warnen. Beispielsweise, wenn sie einen Puls von 120 Schlägen pro Minute, gleichzeitig aber kein überdurchschnittliches Bewegungsniveau feststellt. Das kann bedeuten, dass Sie gerade vom Sofa aus mit Ihrem favorisierten Sportteam mitfiebern, das kann aber auch auf ein echtes Problem hinweisen.

Mit dem Update auf die Version 5.2 kann die Apple Watch nun auch überprüfen, ob Ihr Herz in einem Sinusrhythmus, also gleichmäßig zwischen 50- und 100-mal pro Minute schlägt. Ein unregelmäßiger Herzschlag deutet auf ein Vorhofflimmern, die häufigste Form von schweren Herzstörungen, hin.

Die Ergebnisse der EKG-Messung wird Ihnen in einer Zusammenfassung auf der Apple Watch und in einer ausführlichen und direkt exportier- und weiterleitbaren Version in der Health-App auf dem iPhone angezeigt. Zeigt die Apple Watch ein Problem an, sollten Sie in jedem Fall einen Arzt konsultieren.

Workshop: Ein EKG erstellen