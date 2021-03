Mit diesen 7 Tricks tippst du am iPhone schneller

In iMessage, WhatsApp, Browser und anderen Apps tippen wir jeden Tag stundenlang herum. Bereits mit wenigen Handgriffen kannst du deine Texte schneller und vor allem besser schreiben. Das beste daran ist, dass du keine separate App dafür benötigst. Apple gibt dir mittlerweile alle nötigen Werkzeuge direkt an die Hand. Du musst lediglich wissen, wie du sie verwendest und wo du sie findest beziehungsweise aktivierst.

Grundlegende Einstellungen für besseres Tippen

Bevor wir in die Tipps einsteigen, möchten wir auf etwas Wichtiges hinweisen. In der Einstellungen-App findest du unter „Allgemein > Tastatur“ einige nützliche Möglichkeiten, um die Tastatur an deine Bedürfnisse anzupassen. Neben Auto-Großschreibung und -Korrektur kannst du intelligente Interpunktionen einschalten oder Vorschläge deaktivieren. Außerdem kannst du unter „Tastaturen“ weitere Sprachen hinzufügen, um schneller zwischen ihnen zu wechseln.

7 Tricks um das Tippen am iPhone zu verbessern

Textersetzung : In „Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Textersetzung“ kannst du nützliche Shortcuts erstellen. Dies erlaubt dir, dass Abkürzungen automatisch umgewandelt werden. So wird aus deiner Eingabe „adw“ sofort „Auf dem Weg!“. Mithilfe des Plus-Symbols kannst du eigene Abkürzungen hinzufügen.

: In „Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Textersetzung“ kannst du nützliche Shortcuts erstellen. Dies erlaubt dir, dass Abkürzungen automatisch umgewandelt werden. So wird aus deiner Eingabe „adw“ sofort „Auf dem Weg!“. Mithilfe des Plus-Symbols kannst du eigene Abkürzungen hinzufügen. Rückgängig : Seit Jahren versteckt Apple in iOS eine Kleinigkeit, um Eingaben rückgängig zu machen. Schüttle dazu einfach kurz dein iPhone und bestätige das Pop-up. Alternativ dazu kannst du auf der Tastatur auch mit drei Finger nach links wischen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen.

: Seit Jahren versteckt Apple in iOS eine Kleinigkeit, um Eingaben rückgängig zu machen. Schüttle dazu einfach kurz dein iPhone und bestätige das Pop-up. Alternativ dazu kannst du auf der Tastatur auch mit drei Finger nach links wischen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Vorschläge nutzen : Apple setzt künstliche Intelligenz ein, um dir oberhalb der Tastatur Vorschläge zu machen. Diese sind abhängig vom Kontext und teils sogar vom Chatpartner. Nutze sie, um Zeit zu sparen.

: Apple setzt künstliche Intelligenz ein, um dir oberhalb der Tastatur Vorschläge zu machen. Diese sind abhängig vom Kontext und teils sogar vom Chatpartner. Nutze sie, um Zeit zu sparen. Einhändige Tastatur : Besonders bei größeren iPhone-Modellen muss man zwei Hände verwenden, um komfortabel tippen zu könne. Dies muss nicht sein. Apple hat eine einhändige Tastatur integriert, die sowohl für Links- als auch Rechtshänder funktioniert. Halte dazu kurz den Finger auf das Welt-Symbol gedrückt und wähle am unteren Rand die gewünschte Tastatur aus.

: Besonders bei größeren iPhone-Modellen muss man zwei Hände verwenden, um komfortabel tippen zu könne. Dies muss nicht sein. Apple hat eine einhändige Tastatur integriert, die sowohl für Links- als auch Rechtshänder funktioniert. Halte dazu kurz den Finger auf das Welt-Symbol gedrückt und wähle am unteren Rand die gewünschte Tastatur aus. Cursor bewegen : Du hast dich vertippt oder möchtest etwas ändern? Dazu musst du nicht versuchen, mit dem Finger die richtige Stelle zu treffen. Halte deinen Finger auf die Leertaste gedrückt, um den Cursor an die gewünschte Position bewegen zu können.

: Du hast dich vertippt oder möchtest etwas ändern? Dazu musst du nicht versuchen, mit dem Finger die richtige Stelle zu treffen. Halte deinen Finger auf die Leertaste gedrückt, um den Cursor an die gewünschte Position bewegen zu können. QuickPath: Mit iOS 13 führte Apple eine Funktion ein, die man sich bei Drittanbietern abgeschaut hat. Du kannst Eingaben tätigen, indem du lediglich über die Tastatur von Buchstaben zu Buchstaben wischst, ohne dass du deinen Finger anhebst. iOS erkennt automatisch, was du sagen möchtest. Dabei kannst du übrigens auch variieren und zwischen tippen und wischen wechseln.

Möchtest du zukünftig mehr Tipps und Tricks dieser Art sehen, dann lass es uns wissen. Schreib einen Kommentar oder hinterlasse uns einen Post auf unserer Facebook-Seite.