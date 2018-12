25.12.2018 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Wenn Sie ein iPhone zu Weihnachten bekommen oder sich kürzlich selbst beschenkt haben, dann kennen Sie vermutlich längst noch nicht alle Funktionen und Tricks, die Ihr Smartphone noch besser machen. Apple integrierte im Laufe der Jahre viele kleine Details, die von vielen Nutzern gar nicht wahrgenommen werden. Wir möchten dies ändern und Ihnen einige nützliche Features des iPhone ausführlich vorstellen.

Apples integriertes Wörtbuch und Lexikon nutzen

Wenn Sie eine aktuelle iOS-Version installiert und noch genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, kann es auch schon losgehen. Am elegantesten aktivieren Sie das Wörterbuch über die Einstellungs-App. Wählen Sie hier „Allgemein“ > „Lexikon“ aus und schon erhalten Sie ein Übersicht über alle möglichen Wörterbücher. Ein Tipp auf „Deutsh-Englisch“ startet sofort den Download und nach kurzer Zeit steht es zur Verfügung. Auch der Duden oder Apples Lexikon können hier aktiviert werden.

Um das Wortbuch beziehungsweise die Nachschlage-Funktion zu nutzen, öffnen Sie eine beliebige App wie etwa Safari und halten Sie den Finger den Finger kurz auf das gewünschte Wort. Dieses wird (wenn es kein Link ist) markiert und es erscheint ein Kontextmenü. Darin sehen Sie die Option „Nachschlagen“, die Sie antippen. Anschließend sehen Sie die Definition sowie die verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Daneben finden Sie weitere Suchergebnisse zu Filmen, Serien, Webseiten usw., die Siri Ihnen vorschlägt. Über „Im Web suchen“ können Sie auch eine Suche über Google in Gang setzen.

Einhand-Tastatur für die großen iPhone-Modelle

Mit zunehmender Smartphone-Größe sieht man auf den Straßen viele Leute, die Ihr iPhone mit zwei Händen bedienen. Dies erleichtert natürlich die Steuerung und man kann schneller Nachrichten tippen. Doch nicht immer hat man beide Hände frei und steuert das Smartphone mit nur einer Hand. Apple hat daher einen Einhand-Modus integriert, der bereits seit längerer Zeit in den „Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen“ aktiviert werden kann. Seit iOS 11 bietet das Unternehmen zusätzlich eine Einhand-Tastatur als Option an. Diese lässt sich ganz einfach aktivieren. Rufen Sie dazu die Tastatur in einer App auf und halten Sie anschließend den Finger auf das Globus- beziehungsweise Emoji-Symbol gedrückt, bis ein neues Kontextmenü erscheint. Am unteren Rand können Sie nun auswählen, ob Sie die Tastatur als Linkshänder, normal oder als Rechtshänder nutzen möchten. Dies vereinfacht die Benutzung ungemein.

Empfang durch WLAN-Anrufe verbessern

Öffnen Sie die Einstellungs-App. Scrollen Sie jetzt etwas nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Telefon“ sehen und wählen Sie ihn aus. Tippen Sie nun auf den Eintrag „WLAN-Anrufe“.

Ziehen Sie den Schieberegler neben „WLAN-Anrufe" nach rechts und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Anschließend können Sie die Einstellungs-App wieder verlassen.

Sollte Ihnen der Menüpunkt „WLAN-Anrufe“ nicht angezeigt werden, dann öffnen Sie den „Allgemein“ in der Einstellungs-App und tippen dann auf „Info“. Nach kurzer Zeit sollte Ihnen ein Hinweis zu einer anstehenden Netzbetreiber-Aktualisierung angezeigt werden. Führen Sie diese aus und starten Sie dann Ihr iPhone neu.

Siri kann Anrufe ankündigen

Wenn Sie gerade Kopfhörer nutzen oder im Auto unterwegs sind, hält Siri eine praktische Funktion für Sie bereit. Der Sprachassistent kann Ihnen nämlich sagen, wer gerade anruft, ohne dass Sie auf Ihr Gerät schauen müssen. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App. Scrollen Sie jetzt in den Einstellungen nach unten, bis Sie den Punkt „Telefon" sehen und tippen ihn anschließend an.

Unter Ihrer Telefonnummer finden Sie den Menüpunkt „Anrufe ankündigen". Tippen Sie darauf. Sie können sich nun zwischen verschiedenen Optionen entscheiden. Wir empfehlen Ihnen die Einstellung „Kopfhörer und Auto“.

Tastatur als Trackpad nutzen

Wenn Sie einen längeren Text am iPhone geschrieben haben und dann einen Fehler entdecken, kann es mitunter schwierig sein, um zur betreffenden Stelle zu springen. Apple vereinfacht dies, indem es die Tastatur zum Trackpad werden lässt. Dazu halten Sie lediglich den Finger lange auf die Leertaste gedrückt und schon können Sie den Cursor präzise verschieben.

Alle Mitteilungen löschen

Für 3D Touch wird allerdings ein iPhone 6s oder neuer vorausgesetzt, da nur diese Geräte über die drucksensitive Hardware verfügen. Die einzige Ausnahme ist das iPhone XR. Hier rufen Sie mit einem Wisch vom oberen Bildschirmrand nach unten die Mitteilungszentrale auf. Hier drücken Sie jedoch fest (oder im Fall des XR länger) auf das „X“ und rufen damit eine neue Befehlsebene auf. Tippen Sie danach noch auf „Alle Mitteilungen löschen“ und Ihre Mitteilungszentrale ist wieder leer.

