So deaktivieren Sie die Steh-Erinnerungen der Apple Watch

Tipp

Die Apple Watch ist smarte Uhr, Benachrichtigungs-Assistent, Erinnerungsstütze und auch persönlicher Fitness-Coach. Vor allem auf die letztgenannte Funktion legt Apple viel wert. Man integrierte daher schon in watchOS 1 eine Vielzahl an Fitness-Funktionen, die sich bis watchOS 6 nochmals deutlich erhöht haben. Von Beginn an dabei ist die Steh-Erinnerung, die uns immer wieder zum Aufstehen bewegen soll. Man kann Sie allerdings auch leicht deaktivieren.